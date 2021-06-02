Катар станет соинвестором скоростной трассы в Петербурге

Структура суверенного фонда Катара получит почти 25% в «Западном скоростном диаметре» — проекте платной магистрали в Санкт-Петербурге. Пока проект не зарабатывает — на получение дохода он должен выйти в конце 2022-го.

Западный скоростной диаметр (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

О том, что суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) договорился о приобретении доли в проекте «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), РБК сообщили участники сделки. Планируется, что сделка (покупателем выступает 100% дочерняя компания QIA — F4 Holding LLC) будет закрыта во втором полугодии 2021-го «после выполнения ряда условий», в том числе получения одобрения Федеральной антимонопольной службой.

ЗСД — внутригородская платная магистраль в Санкт-Петербурге общей протяженностью 46,6 км (с учетом съездов и развязок — более 70 км). Движение осуществляется по четырем-восьми полосам, максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/ч.

Кто сейчас владеет дорогой

ЗСД строится на основе ГЧП с 2011 года: интересы города представляет АО «Западный скоростной диаметр», а частного партнера — ООО «Магистраль Северной столицы». Это ООО учредили ВТБ и Газпромбанк. Они же выступали кредиторами проекта вместе с ВЭБ.РФ, Евразийским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Но часть инвесторов и кредиторов из проекта вышли: официально об этом заявляли ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ЕБРР.