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Эрдоган объявил о шаге к энергонезависимости Турции

Эрдоган: благодаря новому месторождению нефти Турция не будет нуждаться в энергоресурсах
За 12 дней до президентских выборов Эрдоган объявил об открытии крупного месторождения нефти на юго-востоке Турции, производительность которого оценивается в 100 тыс. барр. в сутки
Реджеп Тайп Эрдоган
Реджеп Тайп Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Новое месторождение нефти позволяет сделать шаг к энергонезависимости Турции, оно обнаружено на юго-востоке страны в районе горы Габар, его производительность оценивается в 100 тыс. барр. в сутки, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, месторождение производственной мощностью 100 тыс. барр. расположено в 20 км от города Джизре и залегает на глубине 26 км. Нефть там высокого качества, месторождение получило название в честь учительницы Айбюке Ялчын, убитой в 2017 году членами Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической, отметил президент.

«Мы надеемся, что наше новое месторождение даст больше нефти, чем вся наша страна добывает сама по себе. При ежедневной добыче нефти в 180 тыс. барр. мы сделаем новый шаг к энергетической независимости нашей страны», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее о том, что очень скоро власти сообщат «большую новость о нефти», говорил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез. Заявление об обнаружении нового источника углеводородов было сделано Эрдоганом за 12 дней до президентских и парламентских выборов в республике.

Эрдогану 69 лет, 21 апреля он официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Пост президента он занимает с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. Выборы в стране пройдут 14 мая.

В декабре прошлого года президент Эрдоган сообщил, что в провинции Мардин на юго-востоке страны обнаружено месторождение нефти с запасами 150 млн барр. «Стоимость этих запасов, которые являются одними из десяти крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году, составляет примерно $12 млрд», — отмечал глава государства.

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Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa в начале апреля сообщало, что на фоне западных санкций Россия в основном переориентировала поставки своей сырой нефти: уже в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта. Оставшиеся 9% экспорта сырой нефти пришлось на страны ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Турцию, отмечает агентство. При этом экспорт в Турцию упал в прошлом месяце с уровня 243 тыс. барр. в сутки в феврале до 59,89 тыс. барр. в марте.

Собственная добыча нефти в Турции осуществляется в небольших объемах, в основном она сосредоточена в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа, недалеко от границы с Ираном, Ираком и Сирией. В июле прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез говорил, что суточная добыча нефти в стране составляет около 60 тыс. барр. в сутки. В декабре он ставил цель достичь ежедневного производства 100 тыс. барр. в течение одного-двух лет.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган нефть месторождение
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