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ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера Самойловой

ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера-миллионника Оксаны Самойловой
В качестве основания для приостановления транзакций указано непредставление налоговой декларации. Ранее трех крупных российских блогеров — Митрошину, Чекалину и Блиновскую — обвинили в уклонении от уплаты налогов
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой, следует из данных СПАРК.

Речь идет об ООО «Фэмэли Фёст» и ООО «Айэмспэшел», оба они платят налоги по упрощенной схеме налогообложения. В качестве основания для приостановления операций указано непредставление налоговой декларации.

Представитель Оксаны Самойловой отказался от комментариев.

У Самойловой более 15,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Она ведет несколько бизнесов, в частности у есть собственный косметический бренд. Замужем за рэпером Джиганом.

С марта под налоговые проверки попали несколько крупных российских блогеров — Александра Митрошина, Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, а также Елена Блиновская. В отношении их возбудили уголовные дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, все они использовали упрощенную схему налогообложения, которая допустима только при доходах до 150 млн руб. в год, в то время как реальный доход был выше и предполагал использование общей системы налогообложения. При упрощенной схеме налогоплательщик освобождается от уплаты НДС и НДФЛ, за исключением ряда случаев.

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Подозреваемым, которых обвинили в неуплате налогов, заблокировали счета, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Блиновскую отправили под домашний арест. Мизулина заявила, что произойдет еще не один подобный «громкий» инцидент. «Мы видим, что ФНС серьезно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно было в тени <...>. Сейчас видим, что системная работа со стороны налоговой службы, Следственного комитета идет полным ходом», — сказала она.

Как сообщила Baza, для проверки всех блогеров, которые зарабатывают более 50 млн руб. в год, в ФНС сформировали специальный отдел. По данным Mash, проверка будет идти по списку миллионников, который создало МВД. В нем более 30 человек, в том числе Инстасамка и Егор Крид, видеоблогер Гусейн Гасанов и другие.

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При участии
Любовь Порываева
блогеры ФНС уклонение от уплаты налогов
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