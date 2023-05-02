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Производитель металлургического оборудования Danieli уйдет из России

Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli объявил об уходе из России
Итальянская группа Danieli столкнулась с таможенными ограничениями со стороны Евросоюза, из-за чего не может поставлять оборудование в Россию, сообщил представитель компании. Сейчас она ищет покупателя на свой российский завод
Фото: danieli.com
Фото: danieli.com

Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli Group уйдет с российского рынка и изучит возможность продать активы в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководство компании.

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать здесь продукцию вследствие санкционного режима», — сказал собеседник агентства. По его словам, компания столкнулась с сильными ограничениями на таможне, из-за чего не может поставлять оборудование в страну.

Сейчас производитель изучает возможность найти покупателя своих активов в России. Собеседник агентства отметил, что этот процесс займет около шести месяцев. К концу 2023 года компания решит, «какими должны быть лучшие покупатели».

РБК направил запрос в Danieli Group.

Danieli — транснациональная группа со штаб-квартирой в Италии, один из крупнейших мировых поставщиков агрегатов для металлообрабатывающей и металлургической промышленности. Завод Danieli Volga расположен в Дзержинске в Нижегородской области.

Оборудование Danieli установлено на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, Выксунском металлургическом заводе, входящем в холдинг Объединенной металлургической компании (ОМК). В пресс-службе ОМК в 2018 году сообщили, что итальянскую компанию выбрали поставщиком основного оборудования для создания производства бесшовных труб.

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