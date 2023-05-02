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АФК «Система» стала владельцем Natura Siberica
Инвестиционная компания АФК «Система» приобрела 100-процентную долю в уставном капитале АО «Органик Рус», которая владеет группой компаний Natura Siberica. Об этом говорится в сообщении «Системы».
«Natura Siberica — это качественный актив и узнаваемый бренд с многолетней историей, демонстрирующий сильные финансовые и операционные показатели. Компания обладает большим потенциалом дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки», — заявил президент АФК Тагир Ситдеков.
Natura Siberica выпускает косметическую продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи».
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