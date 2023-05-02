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Ученые допустили переезды космических компаний в более «удобные страны»

Bloomberg: бизнесу потребуются страны с более удобными законами для полетов в космос
Космические компании будут искать для своей деятельности страны, законодательство которых будет соответствовать их целям, пишет Bloomberg. Свои законы об исследовании космоса и космических тел есть в США, Японии, ОАЭ
Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press

Космические компании, которые хотят заниматься освоением Луны или туризмом в космосе, будут искать для своей деятельности страны с подходящим законодательством, заявила профессор юридической школы Лестера в Англии Россана Деплано, сообщает Bloomberg.

«Прежде чем компании выйдут в открытый космос для добычи ресурсов или любой другой деятельности, им потребуется разрешение от государства. Эти компании будут выбирать юрисдикцию, которая наиболее удобна», — сказала она.

Bloomberg отмечает, что в мире появляется все больше частных компаний, которые хотят заниматься исследованиями в космосе. Деятельность стран в нем регулируется договором 1967 года, в котором говорится:

  • исследования космоса ведутся «на благо и в интересах всех стран»;
  • Луна и другие небесные тела «открыты для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации»;
  • использовать небесные тела можно только в мирных целях.

Страны разрабатывают и собственные нормативные акты относительно деятельности в космосе. Например, законы об эксплуатации внеземных тел есть в Японии, США, ОАЭ и др. Благодаря этому, отмечает Bloomberg, в Японии работает компания Ispace, которая ставит своей целью объединить Землю и Луну в единую систему и занимается поиском на спутнике нашей планеты воды. В конце апреля компания попыталась провести первую частную посадку космического аппарата на Луне, но потерпела неудачу.

В США действуют несколько космических компаний — это и SpaceX Илона Маска, и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Однако на теме Луны больше сосредоточена государственная NASA — их программа по установлению долгосрочного присутствия на спутнике Земли называется Artemis. Вместе с этим США разработали соглашение по освоению космоса, которое подписали еще 25 стран. С ним не согласились Китай и Россия, отмечает Bloomberg, и создали свое — но больше никакие страны к нему не присоединились.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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