«Интеррос» купил процессинговую компанию United Card Services

«Интеррос» Владимира Потанина купил процессинговую компанию UCS (United Card Services), которая до этого входила в Global Payments Inc. Ранее «Интеррос» приобрел 35% акций TCS Group у семьи ее основателя Олега Тинькова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Интеррос» объявил о покупке процессинговой компании UCS (United Card Services), сделку уже согласовали с Федеральной антимонопольной службой и Банком России, заявляет компания.

«Группа «Интеррос» приобрела процессинговую компанию АО «Компания объединенных кредитных карточек», известную под брендом UCS (United Card Services)», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что «Интеррос» осуществил сделку «в интересах развития банковского бизнеса». Компания намерена «придать новый качественный импульс» развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса.

UCS — одна из крупнейших в России независимых процессинговых компаний. Компания предоставляет решения по приему карт в оплату в 31 регионе России и имеет собственный процессинговый центр. UCS ранее входила в группу компаний Global Payments Inc. — одного из мировых лидеров платежных технологий и программных решений. В отчете о результатах за первый квартал 2022 года Global Payments Inc., опубликованном 2 мая, говорится, что компания приняла решение уйти из России.

11 апреля компания выкупила Росбанк у французская финансовой группы Societe Generale. В заявлении банковской группы говорилось, что продажа Росбанка связана с решением Societe Generale приостановить деятельность в России. 28 апреля «Интеррос» приобрел 35% акций TCS Group у семьи ее основателя Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались.

По состоянию на закрытие торгов 27 апреля рыночную капитализацию TCS Group на Мосбирже можно было оценить в $6,9 млрд (при цене акций 2520 руб.). Таким образом, 35% компании могли стоить порядка $2,4 млрд. «Коммерсантъ» писал, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, за $300 млн. Знакомый Тинькова рассказал РБК, что обсуждалась сумма $350 млн.

Читайте на РБК Pro Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи Pro Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Инструкции Pro x The Economist Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики Статьи Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг Статьи Pro Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других Статьи Pro Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Прогнозы Pro $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию Статьи

Позднее Тиньков заявил, что его заставили продать свою долю «за копейки» из-за того, что он выступил против военной операции на Украине. Бизнесмен считает, что Владимир Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли. По его словам, 20 апреля, через день после того, как он опубликовал пост против военной операции на Украине, представители Кремля связались с руководством Тинькофф Банка и пригрозили национализацией, если Тиньков не продаст свою долю.