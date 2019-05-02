СМИ узнали бонус лорда Баркера за вывод компаний Дерипаски из-под санкций

Автор плана, позволившего вывести из-под американских санкций принадлежавшие Олегу Дерипаске компании, за свои усилия получил бонус в размере до $5,2 млн

Грегори Баркер (Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP)

Независимый председатель совета директоров En+ Group, лорд Грегори Баркер получил от $3,9 млн до $5,2 млн за многомесячные переговоры, в результате которых Министерство финансов США согласилось снять санкции с компаний, которые принадлежали Олегу Дерипаске, сообщает Bloomberg. Баркеру удалось претворить в жизнь план, в соответствии с которым российский миллиардер в обмен на смягчение позиции американских властей согласился на сокращение своей доли в подконтрольных компаниях.

Официально бонус Баркеру не назывался. Сам британец в марте говорил о том, что получит некоторое вознаграждение, которое оценивал как «скромное».

Ранее совет директоров En+ принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Компания объяснила это «беспрецедентными вызовами», с которыми столкнулась в прошлом году.

Сам лорд испытал определенные проблемы в связи со своей работой. Так, его деятельностью заинтересовалась британская палата лордов, однако после короткого расследования в феврале претензии к Баркеру были сняты.

Баркер, переназначенный на пост председателя совета директоров En+, наряду с Филиппом Мэйлейтом, являются единственными топ-менеджерами, которые сохранили свои посты после введения американских санкций.