 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Владелец «Сплетника» и «Большого города» продаст бизнес

Бизнесмен Александр Винокуров продаст «Сплетник» и «Большой город»
Александр Винокуров продает последние два актива в России — интернет-СМИ «Большой город» (bg.ru) и «Сплетник» (spletnik.ru). Бизнесмен также подтвердил, что недавно покинул пост генерального директора клиники «Чайка»
Александр Винокуров
Александр Винокуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инвестбанкир Александр Винокуров намерен продать оставшиеся в России активы — интернет-ресурсы «Большой город» (bg.ru) и «Сплетник» (spletnik.ru), об этом предприниматель сообщил «Интерфаксу». По его словам, их продажа «займет какое-то время».

Про наличие потенциальных покупателей бизнесмен сказал, что «пока никого не может назвать».

Винокуров подтвердил, что покинул недавно пост генерального директора клиники «Чайка». Он был основателем компании, а в сентябре 2022 года продал 86,37% в материнской структуре медицинской компании, «Группа Чайка», Полине Юмашевой, бывшей супруге миллиардера Олега Дерипаски и дочери Валентина Юмашева, который был руководителем администрации первого президента России Бориса Ельцина и его зятем.

По данным ЕГРЮЛ, сделка была заключена 8 сентября. 9,6 и 3,9% акций компании на тот момент принадлежали бывшим коллегам Винокурова по банку «КИТ Финанс» Максиму Цыганову и Сергею Тихонову, а еще 0,05% — Вячеславу Ключникову.

Группе принадлежит семь медицинских центров в Москве, первая из них открылась в «Москва-Сити» в 2013 году.

В начале февраля того же года Юмашева продала Винокурову «Креатив медиа», которая управляет рядом онлайн-СМИ, включая «Сплетник». Сумма сделки не раскрывалась. Винокуров подчеркнул, что это обычный договор купли-продажи, а не обмен активами.

«Да, я завершил все свои дела и работу в «Чайке». Это плановое действие, такими и были договоренности во время заключения сделки по продаже «Чайки», — пояснил Винокуров агентству. По его словам, ему нужно было довести компанию до «определенного состояния», что заняло значительно больше времени, чем предполагалось.

Полина Юмашева купила сеть клиник «Чайка» у Александра Винокурова
Бизнес
Фото:chaika.com

«Сплетник» — это онлайн-издание, которое специализируется на светской жизни.

Журнал «Большой город» на бумаге выходил в Москве в 2002–2014 годах. В апреле 2022 года «Креатив медиа» объявило о перезапуске проекта.

Он позиционирует себя как издание, специализирующееся на темах для жителей мегаполисов, включая реконструкцию исторических зданий.

По поводу бизнес-планов, которые связаны с Россией, Винокуров заявил, что «их пока нет, и, может быть, и не будет».

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Большой город издания продажа активов
Материалы по теме
Александр Винокуров — РБК: «Магнит» нуждается в определенных изменениях»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
В Курской области сбили беспилотник Политика, 21:11
Владелец «Сплетника» и «Большого города» продаст бизнес Бизнес, 21:07
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК Политика, 21:03
Российский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА Спорт, 20:58
«Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции Технологии и медиа, 20:42
В ООН осудили атаку дронов на гражданские объекты в Татарстане Политика, 20:32
В работе Telegram произошел сбой Технологии и медиа, 20:25
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Папа римский посвятил апрельское молитвенное наставление правам женщины Общество, 20:17
Победитель этапа Гран-при по фигурному катанию покинул группу Мишина Спорт, 20:00
Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии Политика, 19:57
Альфа-банк и АЛРОСА запустили финансовый инструмент «Цифровые караты» Пресс-релиз, 19:49
Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя Политика, 19:47
Астана опровергла вылет дронов в Татарстан с территории Казахстана Политика, 19:45
«Цифра брокер» назвал 5 инструментов для защиты от возможной девальвации Инвестиции, 19:44