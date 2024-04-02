Владелец «Сплетника» и «Большого города» продаст бизнес

Александр Винокуров продает последние два актива в России — интернет-СМИ «Большой город» (bg.ru) и «Сплетник» (spletnik.ru). Бизнесмен также подтвердил, что недавно покинул пост генерального директора клиники «Чайка»

Александр Винокуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инвестбанкир Александр Винокуров намерен продать оставшиеся в России активы — интернет-ресурсы «Большой город» (bg.ru) и «Сплетник» (spletnik.ru), об этом предприниматель сообщил «Интерфаксу». По его словам, их продажа «займет какое-то время».

Про наличие потенциальных покупателей бизнесмен сказал, что «пока никого не может назвать».

Винокуров подтвердил, что покинул недавно пост генерального директора клиники «Чайка». Он был основателем компании, а в сентябре 2022 года продал 86,37% в материнской структуре медицинской компании, «Группа Чайка», Полине Юмашевой, бывшей супруге миллиардера Олега Дерипаски и дочери Валентина Юмашева, который был руководителем администрации первого президента России Бориса Ельцина и его зятем.

По данным ЕГРЮЛ, сделка была заключена 8 сентября. 9,6 и 3,9% акций компании на тот момент принадлежали бывшим коллегам Винокурова по банку «КИТ Финанс» Максиму Цыганову и Сергею Тихонову, а еще 0,05% — Вячеславу Ключникову.

Группе принадлежит семь медицинских центров в Москве, первая из них открылась в «Москва-Сити» в 2013 году.

В начале февраля того же года Юмашева продала Винокурову «Креатив медиа», которая управляет рядом онлайн-СМИ, включая «Сплетник». Сумма сделки не раскрывалась. Винокуров подчеркнул, что это обычный договор купли-продажи, а не обмен активами.

«Да, я завершил все свои дела и работу в «Чайке». Это плановое действие, такими и были договоренности во время заключения сделки по продаже «Чайки», — пояснил Винокуров агентству. По его словам, ему нужно было довести компанию до «определенного состояния», что заняло значительно больше времени, чем предполагалось.

«Сплетник» — это онлайн-издание, которое специализируется на светской жизни. Журнал «Большой город» на бумаге выходил в Москве в 2002–2014 годах. В апреле 2022 года «Креатив медиа» объявило о перезапуске проекта. Он позиционирует себя как издание, специализирующееся на темах для жителей мегаполисов, включая реконструкцию исторических зданий.

По поводу бизнес-планов, которые связаны с Россией, Винокуров заявил, что «их пока нет, и, может быть, и не будет».