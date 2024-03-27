ЦОДД: для поездок по городу рекомендуем пользоваться метро

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть с машин на метро

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Для поездок по Москве лучше пересесть на метро. Такую рекомендацию Центра организации дорожного движения опубликовал департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

В публикации говорится, что сейчас наблюдается интенсивное движение в центре Москвы, на отдельных участках Третьего транспортного кольца, на Ленинградском проспекте и Ленинградском шоссе.

«В вечерний разъезд возможны локальные затруднения на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД», — предупредили в ЦОДД.

По данным «Яндекса», по состоянию на 14:30 в Москве автомобильные пробки оценивались в шесть баллов по десятибалльной шкале.