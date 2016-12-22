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«Черкизово» решила купить крупнейшего производителя птицы на Алтае
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«Черкизово» решила купить крупнейшего производителя птицы на Алтае
Бизнес, 01:46
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«Черкизово» решила купить крупнейшего производителя птицы на Алтае

Группа «Черкизово» заявила о планах приобрести у компании «Приосколье» крупнейшего в Алтайском крае производителя мяса и птицы «Алтайский бройлер». Об говорится в ее пресс-релизе, поступившем в РБК.

Как отмечается в сообщении, было достигнуто соответствующее соглашение о намерениях по приобретению компании. В «Черкизово» заявили, что окончательная сумма покупки активов алтайского производителя птицы будет определена сторонами, а сама сделка завершится после окончания юридической и финансовой проверки «Алтайского бройлера». Кроме того, покупку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

В группе отметили, что включение в нее «такого крупного регионального производителя», как «Алтайский бройлер» поможет расширить деятельность компании и позволит ей выйти на сибирский рынок. Кроме того, это «принесет в портфель компании один из самых сильных и известных брендов Зауралья», усилит ее позиции на рыке мяча птицы и увеличит ее долю среди российский производителей этого продукта до 12%», заметили в Черкизово.

В пресс-релизе отмечает, что «Алтайский бройлер» является одним из «крупнейших игроков» птицеводческого рынка Сибири. Он начал свою работу в 2007 году. На данный момент в его структуру входят инкубаторий, комбикормовый завод, четыре площадки в Зональном районе, где откармливают бройлеров, завод по убою и переработке мяса птицы в городе Бийск. В 2017 году«Алтайский бройлер» произвел около 67 тыс. т продукции. Основная его деятельность — это производство и продажа мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки и субпродуктов в замороженном и охлажденном виде.

Всего предприятие производит около 100 наименований охлажденных и замороженных полуфабрикатов, которые продаются «крупнейших федеральных и региональных торговых сетях» и в торговых точках на территории Сибирского Федерального округа. «Производительность птицекомплекса позволяет обеспечить жителей Алтайского края и соседних сибирских регионов качественным мясом цыплят-бройлеров», — отметили в Чиркизово.

Теги: «Черкизово» , птица , покупка
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