Moody's назвало X5 Retail Group перспективнее Metro и Tesco

Российские X5 Retail Group и «Лента», согласно прогнозу Moody's, в ближайший год будут увеличивать свою EBITDA быстрее, чем торговые сети в Западной Европе. Наихудших показателей аналитики ждут от британских ретейлеров

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Рейтинговое агентство Moody's определило ключевые тренды в развитии розничной торговли в Европе на 2019 год, говорится в аналитическом отчете «Сектор ретейла — Европа: экономические условия продолжают поддерживать стабильный прогноз по сектору, несмотря на высокую конкуренцию», поступившем в РБК.

Два российских ретейлера — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» — на 30 сентября 2018-го 13 685 магазинов под управлением) и «Лента» (354 магазина) — согласно прогнозам, покажут опережающие европейский рынок темпы роста EBITDA. Европейские ретейлеры продемонстрируют стабильный рост, но его темпы замедлятся. Темпов увеличения EBITDA ниже среднего аналитики ожидают от британских ретейлеров на фоне угроз, которые связаны с решением страны выйти из состава Евросоюза.

Об основных трендах европейской розницы и перспективах двух российских игроков — в обзоре РБК.

«Пятерочка» перспективнее Metro По мнению аналитиков Moody's, средний темп роста EBITDA у европейских ретейлеров в 2019 году составит 3,2%. К числу компаний, которые могут показать результат значительно выше этого уровня (более 10%), агентство отнесло российскую X5 Retail Group. В эту же группу попали британская B&M и нидерландская Action. В группу потенциального роста на уровне 5–10% попала другая российская сеть — «Лента» (в этой же группе также оказалась британская Tesco). Среди компаний, чьи темпы роста на уровне или чуть ниже средних по рынку (2–5%), называются Carrefour, Metro и Kingfisher (сеть DIY-товаров Castorama). Аутсайдерами по уровню роста EBITDA в Moody's считают британскую сеть универмагов Debenhams, одежного ретейлера Marks & Spencer, немецкую Ceconomy (сеть магазинов электроники Media Markt): они, по мнению аналитиков, могут даже столкнуться со снижением этого показателя. Российский розничный рынок в 2019 году останется «сложным», полагают в Moody's, из-за слабого потребительского спроса и усиления конкуренции, но X5 Retail Group и «Лента» смогут «сохранить кредитоспособность благодаря лидерским позициям на рынке, высокой маржинальности и разумной финансовой политике». Как анонсировал в октябре глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман, компания планирует сосредоточиться на текущих торговых форматах — руководство ретейлера пришло к выводу, что прочие сегменты продовольственного ретейла непривлекательны с точки зрения возврата на инвестиции и рентабельности. Поэтому ключевым направлением стратегии будет улучшение существующего бизнеса, отмечал Шехтерман. В третьем квартале текущего года показатель EBITDA составил 27,68 млрд руб. (сопоставимый рост на 23,7%), а рентабельность EBITDA увеличилась на 36 б.п., до 7,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение чистый долг/EBITDA на 30 сентября снизилось до комфортного уровня ниже верхней целевой границы (2) и составило 1,99, отчитывался ретейлер. Согласно отчетности «Ленты» за первое полугодие 2018 года, EBITDA сети составила 17,1 млрд руб. (сопоставимый прирост на 9,5%). Российский рынок еще не прошел фазу агрессивного роста и характеризуется более низким уровнем конкуренции, поскольку остается много несетевой розницы и рынков, с которыми крупным ретейлерам легко конкурировать и продавать товары с высокой рентабельностью, комментирует аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но, несмотря на более высокую маржу, в работе на российском рынке большие риски, в том числе связанные с регулированием со стороны законодательства, что влияет на стоимость компаний. Так, по словам аналитика, сейчас три крупнейших игрока рынка — X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента» — стоят треть годовой выручки, что, конечно же, очень мало.

Европа останется стабильной, но расти будет медленно Moody's прогнозирует, что в 2019 году средний рост выручки ретейлеров составит 3,1%. Хотя экономические условия будут поддерживать рост, некоторые компании будут испытывать трудности с адаптацией к изменению поведения потребителей. Хорошие экономические перспективы для роста торговли в Moody's видят в континентальной Европе, но сильная конкуренция сдерживает долгосрочные перспективы роста для некоторых компаний, отмечают аналитики. Они прогнозируют, что ретейлеры, находящиеся в континентальной Европе, достигнут среднегодового роста выручки на уровне 3,6%.

Главное испытание ждет британские компании Непростые условия для развития — средние темпы роста выручки и EBITDA на уровне 2,5 и 3% соответственно — в Moody's предсказывают для компаний в Великобритании. ​Опасения аналитиков связаны с ожидаемым замедлением роста ВВП, усиливающейся конкуренцией и слабой потребительской уверенностью. Выход из Евросоюза несет несколько основных угроз для британских ретейлеров, в их числе — девальвация национальной валюты, задержки в портах и связанный с Brexit удар по экономическому росту страны и потребительскому спросу. Условия для розницы останутся очень трудными, средний ценовой сегмент, к которому относится, например, сеть универмагов Marks & Spencer, одежный ретейлер Next и другие, будет стагнировать, а прибыльность операторов универмагов Debenhams и John Lewis останется негативной.