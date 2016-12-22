Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал об условиях содержания под стражей владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. По его словам, жалоб на обращение у бизнесменов нет

Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся в СИЗО «Лефортово», где их поместили в одиночные камеры, рассказал Мельников агентству «РИА Новости». По его словам, братья на условия содержания не жалуются. Доставка в изолятор, по их мнению, «прошла очень вежливо».

Мельников, который посетил бизнесменов в «Лефортово», предположил, что одному из Магомедовых в СИЗО понадобятся лекарства, поскольку у него была спортивная травма.

Между тем агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Магомедовы находятся в изоляторе «Кремлевский централ», который является частью СИЗО «Матросская тишина».

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы на два месяца по решению Тверского районного суда Москвы. Следствие заподозрило их в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Значительная часть похищенных средств, как полагают следователи, находится за рубежом на офшорных счетах.

Помимо братьев арестован и Артур Максидов — руководитель строительной компании «Интекс», которая входит в «Сумму».

Сами Магомедовы своей вины не признали и пообещали обжаловать арест.

31 марта в МВД сообщили, что в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются Магомедовы, были проведены обыски в 25 регионах страны. В частности, сотрудники ФСБ приходили в Якутскую топливно-энергетическую компанию, которую контролирует Объединенная зерновая компания (в ней «Сумме» принадлежат 50% минус одна акция).