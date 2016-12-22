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Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры
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Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры
Дело братьев Магомедовых, 10:31
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Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал об условиях содержания под стражей владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. По его словам, жалоб на обращение у бизнесменов нет
Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся в СИЗО «Лефортово», где их поместили в одиночные камеры, рассказал Мельников агентству «РИА Новости». По его словам, братья на условия содержания не жалуются. Доставка в изолятор, по их мнению, «прошла очень вежливо». 

Мельников, который посетил бизнесменов в «Лефортово», предположил, что одному из Магомедовых в СИЗО понадобятся лекарства, поскольку у него была спортивная травма.

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Между тем агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Магомедовы находятся в изоляторе «Кремлевский централ», который является частью СИЗО «Матросская тишина». 

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы на два месяца по решению Тверского районного суда Москвы. Следствие заподозрило их в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Значительная часть похищенных средств, как полагают следователи, находится за рубежом на офшорных счетах.

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Помимо братьев арестован и Артур Максидов — руководитель строительной компании «Интекс», которая входит в «Сумму».

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Сами Магомедовы своей вины не признали и пообещали обжаловать арест.

31 марта в МВД сообщили, что в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются Магомедовы, были проведены обыски в 25 регионах страны. В частности, сотрудники ФСБ приходили в Якутскую топливно-энергетическую компанию, которую контролирует Объединенная зерновая компания (в ней «Сумме» принадлежат 50% минус одна акция). 

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Автор: Артем Филипенок.
Теги: Зиявудин Магомедов , «Сумма»
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