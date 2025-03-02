Финляндия освободила танкер с российскими нефтепродуктами

Вместе с судном Eagle S отпустили груз и пятерых членов экипажа, еще трое человек остались под арестом. Финляндия арестовала танкер два месяца назад по подозрению в обрыве энергокабеля Estlink 2

Фото: Rajavartiolaitos

Финляндия освободила из-под ареста нефтетанкер Eagle S, поскольку оснований для его задержания больше нет, необходимые технические мероприятия проведены, сообщила финская полиция.

В настоящий момент судно движется по Финскому заливу.

Пограничная служба Финляндии контролирует выход судна за пределы территориальных вод. В то же время трем из восьми членам экипажа по-прежнему запрещено покидать страну. Ведомство намерено завершить предварительное расследование к концу апреля.

Таможня Финляндии выяснила, что «неэтилированный бензин и дизельное топливо, перевозимые судном, относятся к товарам, подпадающим под антироссийские санкции», но перемещение груза не было «импортом, транзитом или транспортировкой», он покинет финскую территорию на танкере.

«Наши инспекторы посетили судно и установили, что недостатки, приведшие к задержанию судна, а также другие недостатки, выявленные в ходе проверки государством порта, в настоящее время устранены. Traficom разрешил судну Eagle S возобновить работу», — объяснило финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom). Ранее ведомство выявило 32 неисправности, включая три, которые не позволяют судну продолжать работу.

Танкер Eagle S, который следовал из Петербурга в Египет, был задержан финскими силовиками 26 декабря. Экипаж корабля заподозрили в намеренном разрыве электрического кабеля Estlink 2. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы от якоря, которые тянутся на несколько десятков километров. Финская сторона считает Eagle S (ходит под флагом Островов Кука) частью «теневого флота» России по экспорту нефти.

Энергокомпании Fingrid и Elering, два месяца назад настаивавшие на аресте судна, теперь не стали требовать продления ареста по финансовым причинам, поскольку затраты на содержание танкера могут превысить его стоимость.

«Мы не считаем наложение ареста экономически целесообразным, но и отказываться от своих требований о компенсации, безусловно, не хотим. Мы будем добиваться законной компенсации за повреждение кабеля Estlink 2 от лица, причинившего ущерб», — объяснил гендиректор Fingrid Аста Сихвонен-Пункка. Энергокомпании решили пока самостоятельно оплатить ремонт Estlink 2 для более оперативного восстановления работы кабеля.

Москва отрицает все обвинения в своей причастности к нарушению работы объектов подводной инфраструктуры.