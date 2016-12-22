«Дикси» отчиталась о рекордном в своей истории убытке в 2017 году

Группа «Дикси», которая кроме одноименных магазинов управляет супермаркетами «Виктория» и гипермаркетами «Мегамарт», отчиталась о самом большом в истории компании убытке в 6 млрд руб., говорится в отчетности ретейлера. По сравнению с предыдущим годом он вырос в два раза. Убыток связан с «амортизацией нематериальных активов, образовавшихся при покупке сети «Виктория» в 2011 году», пояснил представитель компании. Транзакция неденежная и на операционную прибыль не влияет, подчеркнул он.

Выручка ретейлера за 2017 год составила 282,8 млрд руб., сократившись на 9% по сравнению с 2016 годом — это первое падение выручки с момента выхода компании на Московскую биржу. Выручка лидера отрасли X5 Retail Group за этот же период выросла на четверть и составила 1,28 трлн руб., а выручка «Магнита» увеличилась на 6%, до 1,14 трлн руб.

Последние два года «Дикси» столкнулась с финансовыми потерями — впервые компания показала убыток по итогам 2016 года, когда он составил 2,8 млрд. Компания связывала это с оптимизацией сети, изменением ассортимента и снижением потребительской активности. В конце 2017 года «Дикси» начала выкупать собственные акции, тогда руководство объясняло это недостроенностью бумаг компании. В ноябре совет директоров компании принял решение о делистинге — через десять лет после IPO. Крупнейший миноритарий «Дикси» инвестфонд Prosperity Capital Management сначала выступил против выкупа и согласился продать свою долю на 8,9 млрд руб. только при условии, что «Дикси» завершит процедуру делистинга с Московской биржи после исполнения своих обязательств перед акционерами.

«Дикси» — четвертый по выручке российский ретейлер, основанный в 1992 году. Основной акционер компании — кипрская Dixy Holding Limited, бенефициаром которой является Игорь Кесаев. Бизнесмен занимает в рейтинге Forbes «200 богатейших людей России» 41-е место с состоянием $2,4 млрд.