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Совет директоров «Дикси» принял решение о делистинге
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Совет директоров «Дикси» принял решение о делистинге
Бизнес, 10:29
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Совет директоров «Дикси» принял решение о делистинге

Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО «Дикси Групп» принял решение о делистинге, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

«Поручить совету директоров и менеджменту общества осуществить все необходимые мероприятия по сопровождению процедуры делистинга акций общества, включая подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров общества, а также поддержку указанных мероприятий», — говорится в сообщении.

Цена выкупа акций составит 340 руб. за бумагу.

О том, что группа компаний «Дикси» намерена провести делистинг и покинуть биржу, стало известно 20 ноября. «Дикси» сообщила, что у нее есть разрешение ФАС на консолидацию 70% акций, 20% из которых она уже успела выкупить к концу октября.

За девять месяцев 2017 года чистый убыток группы компаний «Дикси» сократился с 2,03 млрд руб. в 2016 году до 978 млн руб. В то же время выручка сократилась на 10%, до 209,8 млрд руб.

Группа компаний «Дикси» (управляет также супермаркетами «Виктория» и гипермаркетами «Мегамарт»), — четвертый по размеру ретейлер в России. 51,29% акций компании принадлежат кипрской Dixy Holding Limited, бенефициаром которой является Игорь Кесаев. По версии Forbes, бизнесмен занимает 41-е место в рейтинге 200 богатейших людей России. Его состояние достигает $2,4 млрд.

Теги: «Дикси» , делистинг
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