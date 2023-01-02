Арендодатель подал в суд на Twitter за неуплату $136 260 аренды

На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса

Помещение расположено на 30-м этаже здания в Сан-Франциско. По данным WSJ, иски о просрочке платежей подали против Twitter еще несколько компаний, включая транспортную

Фото: David Odisho / Getty Images

Арендодатель обвинил компанию Twitter в неуплате арендной платы, сообщает The Wall Street Journal.

Арендодатель — компания Columbia Reit-650 California LLC — в судебном иске утверждает, что социальная сеть не выплатила $136 260 за офисное помещение по адресу 650 California St. в Сан-Франциско. Это не основной офис компании.

В судебном иске говорится также, что арендодатель в середине декабря проинформировал Twitter о необходимости в течение пяти рабочих дней выполнить свои обязательства по аренде помещений на 30-м этаже здания.

Иск был подан в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско.

В последние недели иски против Twitter, связанные с просрочкой платежей, подали несколько компаний, в том числе логистическая и софтверная фирмы, уточняет издание.

Бизнесмен Илон Маск в ноябре 2022 года в первом обращении к сотрудникам после приобретения им компании допустил, что Twitter может обанкротиться. Предупреждение прозвучало через две недели поле того, как Маск закрыл сделку по приобретению платформы за $44 млрд. За это время бизнесмен уволил до половины сотрудников и запретил оставшимся работать удаленно.

К Рождеству, 25 декабря 2022 года, Маск сообщил, что риска банкротства соцсети нет.

«Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пути к банкротству. Еще много работы предстоит сделать», — написал он тогда.