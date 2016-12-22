Главные советы от бизнес-гуру в 2017 году

Один из известнейших современных философов, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» поговорил с РБК о самых страшных угрозах человечеству, влиятельном классе «интеллектуальных идиотов» и бедности теоретиков.
- «Перед тем как проводить новые реформы, вы должны убедиться, что предшествующие сработали».
- «Если ты ищешь, кого бы обмануть, лучшая кандидатура — это кто-то вроде читателя The New Yorker. Этот человек рассуждает так: если я интеллектуал (а я, несомненно, интеллектуал) — значит, я понимаю, что происходит в мире. При этом он не осознает простой вещи: любой человек, который не кормит себя интеллектуальным трудом, — это уже по умолчанию эксперт, поскольку его профессия непосредственно связана с реальным миром. И чем больше времени и сил вы посвящаете изучению макровопросов, будь то макроэкономика или глобальная политика, тем выше шансы в конечном итоге оказаться в макродерьме».
- «Адекватные решения принимаются только тогда, когда человек рискует своей шкурой».
- «Чем больше человеку платят, тем сильнее он чувствует себя рабом».
- «Я бы посоветовал компаниям заниматься не новыми методами, а людьми — находить правильных сотрудников и давать им больше возможностей».
Основатель Adizes Institute, бизнес-консультант компаний Bank of America, Coca-Cola, IBM и др. рассказал РБК о главных проблемах российских компаний и объяснил, почему бизнес в России строят так же неуклюже, как и государственное управление.
- «Когда в компании появляются свободно мыслящие менеджеры, их моментально выдавливают».
- «Если вы хотите пользоваться человеческим капиталом и созданными в стране инновациями, а не упускать все это за границу, вам нужно прежде всего покончить с бюрократией».
- «В ваших компаниях хорошие менеджеры по производству, но чрезвычайно слабый маркетинг, особенно та его часть, которая занимается изучением рынка. Придумывая продукт, компания не интересуется, будет ли он нужен».
- «Главная беда — это коррупция: она в России не может продолжаться дольше, это приведет к взрыву. Люди в какой-то момент просто не смогут ее выносить».
- «Времена единовластия прошли: управленцы должны стать более скромными, открытыми и уважительными к мнению членов своей команды».
Индийский йог, философ и основатель благотворительной организации «Фонд Иша» провел лекцию для сотрудников Сбербанка по личному приглашению Германа Грефа, на которой рассказал о природе человеческих переживаний, а также о том, как оставаться расслабленным в сложной ситуации.
- «Маленькие вещи, которые мы игнорируем, превращаются в очень большие вещи, и эти большие вещи сидят у вас в голове, и они усложняют вам жизнь».
- «Вы страдаете из-за чего-то, чего практически не существует, а если вы страдаете по поводу того, чего не существует, это вообще разумное состояние или это безумие?»
- «Вопрос в том, есть ли у вас инструмент, для того чтобы работать в более сложной ситуации, есть ли у вас возможности, поэтому старайтесь сделать апгрейд самих себя».
- «Что работает, то работает, что не работает, то не работает. Если вы свободны от страдания или если вы потеряли страх перед страданием, вы бы с удовольствием входили в самые турбулентные ситуации и отрабатывали их легко».
Маршалл Голдсмит
Один из самых известных бизнес-консультантов планеты, занимавшийся личностным развитием топ-менеджеров Всемирного банка, компаний Ford, Walmart, Pfizer и др., рассказал в интервью РБК про главные качества лидера и спасение компании Ford.
- «Если ты просто менеджер, тебе вполне достаточно развиваться самому. Но если ты стал во главе крупной компании, ты должен сделать так, чтобы и твои сотрудники развивались. Вот тут-то и становится нужен коуч».
- «Основная проблема управленцев — они окружают себя подлизами».
- «В современном мире сотрудники сплошь и рядом интеллектуальнее и эрудированнее своих руководителей. Они знают больше тебя, а значит, ты уже не можешь говорить им, что делать. И задача лидера теперь прямо противоположная: он должен уметь учиться у сотрудников. Управлять компанией, черпая знания у тех, кто его окружает».
- «Клиент может даже не осознавать свое нежелание работать над собой. Порой такие даже возмущаются: «Я очень хочу поменяться! Почему вы меня бросаете?» Но меня зовут Маршалл Голдсмит, а не Иисус Христос, и моя работа не в том, чтобы спасать людей, которые того не хотят».
- «Нужна смелость, чтобы посмотреть в зеркало и увидеть свои недостатки. Для большинства лидеров это не так-то просто».
Дейв Логан
В беседе с РБК социолог, профессор Анненбергской школы коммуникации при Университете Южной Калифорнии, автор бестселлера 2008 года по версии The New York Times «Лидер и племя» рассказал, из каких племен состоят компании и как убедить людей, что жизнь прекрасна, хотя они уверены в обратном.
- «Главный принцип — не оставляйте все как есть».
- «Все великие лидеры имеют общую черту: они меняют то, что нуждается в улучшении. Если не можете изменить сотрудника, лучше увольте его».
- «Беда в том, что большинство книг по бизнесу сейчас пишутся по одному и тому же шаблону: герой-одиночка пришел и превратил погибающую компанию в транснационального гиганта. Это очень хороший драматичный сюжет, как в «Звездных войнах»: явился паренек с далекой планеты, спас Галактику от порабощения. У этого сюжета есть только одна проблема — все было не так, и эта история неправдива».
- «Вспомним лидеров той же Google: это те, кто видел разные подходы к бизнесу, научился общаться с разными типами людей. Мультикультурализм не пустое слово».
- «Молодежь хочет перемен, но мир по-прежнему управляется убежденными в своей крутизне стариками, которые не хотят ничего менять».
Марк Гоулстон
Автор бестселлеров «Я слышу вас насквозь» и «Как разговаривать с м…даками», консультирующий Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bloomberg, Kodak, Bank of America и др., рассказал РБК, почему время агрессивных переговоров прошло, зачем подозревать окружающих в безумии и каких слов должен избегать управленец.
- «Агрессивные переговоры, когда одна сторона пытается во что бы то ни стало продавить другую, — это прошлый век. Сейчас наиболее успешны в бизнесе те, кто обладает талантом слышать других».
- «Будущее — за визионерами, а главное качество визионера — понимать, что нужно другим».
- «Но я не учу, как выиграть переговоры, проиграв при этом жизнь. Я учу, как проиграть переговоры, выиграв влияние на других людей».
- «Людям нравится говорить самим, транслировать на других свою картинку мира, поскольку они таким образом снимают стресс. Но с деловой точки зрения это очень плохое качество».
- «Есть шесть слов, которые не выносят ваши работники, и только одно слово, которое по-настоящему ненавидите вы сами. Шесть слов — это «видение», «миссия», «культура», «стратегия», «ценности», «цели».
Митио Каку
Самый известный футуролог планеты, один из авторов теории струн и профессор City College of New York рассказал РБК на форуме «Открытые инновации» в Москве о том, почему не стоит бояться замены роботами и как именно можно будет достичь бессмертия.
- «Цифровизация общества уже началась, она происходит на наших глазах и совершенно необратима».
- «Алгоритмы не могут быть полноценной заменой людям — они могут только помогать им, давая более богатую информацию для принятия решений».
- «Во всех областях, где нужны рутинные действия, искусственный интеллект уже вовсю заменяет работников-людей, высвобождая их время и энергию для более креативных занятий».
- «Новые возможности возникают не только потому, что появляются новые решения, — многие из них были предсказаны футурологами давным-давно. Мир меняется и благодаря простому росту технологических возможностей».
- «Любые перемены всегда ближе, чем кажутся».