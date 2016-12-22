Главные советы от бизнес-гуру в 2017 году

Философы, физики, бизнес-консультанты и коучи — о чем говорили лидеры индустрии в 2017 году — в обзоре РБК

Один из известнейших современных философов, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» поговорил с РБК о самых страшных угрозах человечеству, влиятельном классе «интеллектуальных идиотов» и бедности теоретиков.

«Перед тем как проводить новые реформы, вы должны убедиться, что предшествующие сработали». «Если ты ищешь, кого бы обмануть, лучшая кандидатура — это кто-то вроде читателя The New Yorker. Этот человек рассуждает так: если я интеллектуал (а я, несомненно, интеллектуал) — значит, я понимаю, что происходит в мире. При этом он не осознает простой вещи: любой человек, который не кормит себя интеллектуальным трудом, — это уже по умолчанию эксперт, поскольку его профессия непосредственно связана с реальным миром. И чем больше времени и сил вы посвящаете изучению макровопросов, будь то макроэкономика или глобальная политика, тем выше шансы в конечном итоге оказаться в макродерьме». «Адекватные решения принимаются только тогда, когда человек рискует своей шкурой». «Чем больше человеку платят, тем сильнее он чувствует себя рабом». «Я бы посоветовал компаниям заниматься не новыми методами, а людьми — находить правильных сотрудников и давать им больше возможностей».

Основатель Adizes Institute, бизнес-консультант компаний Bank of America, Coca-Cola, IBM и др. рассказал РБК о главных проблемах российских компаний и объяснил, почему бизнес в России строят так же неуклюже, как и государственное управление.

«Когда в компании появляются свободно мыслящие менеджеры, их моментально выдавливают». «Если вы хотите пользоваться человеческим капиталом и созданными в стране инновациями, а не упускать все это за границу, вам нужно прежде всего покончить с бюрократией». «В ваших компаниях хорошие менеджеры по производству, но чрезвычайно слабый маркетинг, особенно та его часть, которая занимается изучением рынка. Придумывая продукт, компания не интересуется, будет ли он нужен». «Главная беда — это коррупция: она в России не может продолжаться дольше, это приведет к взрыву. Люди в какой-то момент просто не смогут ее выносить». «Времена единовластия прошли: управленцы должны стать более скромными, открытыми и уважительными к мнению членов своей команды».

Индийский йог, философ и основатель благотворительной организации «Фонд Иша» провел лекцию для сотрудников Сбербанка по личному приглашению Германа Грефа, на которой рассказал о природе человеческих переживаний, а также о том, как оставаться расслабленным в сложной ситуации.

«Маленькие вещи, которые мы игнорируем, превращаются в очень большие вещи, и эти большие вещи сидят у вас в голове, и они усложняют вам жизнь». «Вы страдаете из-за чего-то, чего практически не существует, а если вы страдаете по поводу того, чего не существует, это вообще разумное состояние или это безумие?» «Вопрос в том, есть ли у вас инструмент, для того чтобы работать в более сложной ситуации, есть ли у вас возможности, поэтому старайтесь сделать апгрейд самих себя». «Что работает, то работает, что не работает, то не работает. Если вы свободны от страдания или если вы потеряли страх перед страданием, вы бы с удовольствием входили в самые турбулентные ситуации и отрабатывали их легко».

Маршалл Голдсмит

Один из самых известных бизнес-консультантов планеты, занимавшийся личностным развитием топ-менеджеров Всемирного банка, компаний Ford, Walmart, Pfizer и др., рассказал в интервью РБК про главные качества лидера и спасение компании Ford.

«Если ты просто менеджер, тебе вполне достаточно развиваться самому. Но если ты стал во главе крупной компании, ты должен сделать так, чтобы и твои сотрудники развивались. Вот тут-то и становится нужен коуч». «Основная проблема управленцев — они окружают себя подлизами». «В современном мире сотрудники сплошь и рядом интеллектуальнее и эрудированнее своих руководителей. Они знают больше тебя, а значит, ты уже не можешь говорить им, что делать. И задача лидера теперь прямо противоположная: он должен уметь учиться у сотрудников. Управлять компанией, черпая знания у тех, кто его окружает». «Клиент может даже не осознавать свое нежелание работать над собой. Порой такие даже возмущаются: «Я очень хочу поменяться! Почему вы меня бросаете?» Но меня зовут Маршалл Голдсмит, а не Иисус Христос, и моя работа не в том, чтобы спасать людей, которые того не хотят». «Нужна смелость, чтобы посмотреть в зеркало и увидеть свои недостатки. Для большинства лидеров это не так-то просто».

Дейв Логан

В беседе с РБК социолог, профессор Анненбергской школы коммуникации при Университете Южной Калифорнии, автор бестселлера 2008 года по версии The New York Times «Лидер и племя» рассказал, из каких племен состоят компании и как убедить людей, что жизнь прекрасна, хотя они уверены в обратном.

«Главный принцип — не оставляйте все как есть». «Все великие лидеры имеют общую черту: они меняют то, что нуждается в улучшении. Если не можете изменить сотрудника, лучше увольте его». «Беда в том, что большинство книг по бизнесу сейчас пишутся по одному и тому же шаблону: герой-одиночка пришел и превратил погибающую компанию в транснационального гиганта. Это очень хороший драматичный сюжет, как в «Звездных войнах»: явился паренек с далекой планеты, спас Галактику от порабощения. У этого сюжета есть только одна проблема — все было не так, и эта история неправдива». «Вспомним лидеров той же Google: это те, кто видел разные подходы к бизнесу, научился общаться с разными типами людей. Мультикультурализм не пустое слово». «Молодежь хочет перемен, но мир по-прежнему управляется убежденными в своей крутизне стариками, которые не хотят ничего менять».

Марк Гоулстон

Автор бестселлеров «Я слышу вас насквозь» и «Как разговаривать с м…даками», консультирующий Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bloomberg, Kodak, Bank of America и др., рассказал РБК, почему время агрессивных переговоров прошло, зачем подозревать окружающих в безумии и каких слов должен избегать управленец.

«Агрессивные переговоры, когда одна сторона пытается во что бы то ни стало продавить другую, — это прошлый век. Сейчас наиболее успешны в бизнесе те, кто обладает талантом слышать других». «Будущее — за визионерами, а главное качество визионера — понимать, что нужно другим». «Но я не учу, как выиграть переговоры, проиграв при этом жизнь. Я учу, как проиграть переговоры, выиграв влияние на других людей». «Людям нравится говорить самим, транслировать на других свою картинку мира, поскольку они таким образом снимают стресс. Но с деловой точки зрения это очень плохое качество». «Есть шесть слов, которые не выносят ваши работники, и только одно слово, которое по-настоящему ненавидите вы сами. Шесть слов — это «видение», «миссия», «культура», «стратегия», «ценности», «цели».

Митио Каку

Самый известный футуролог планеты, один из авторов теории струн и профессор City College of New York рассказал РБК на форуме «Открытые инновации» в Москве о том, почему не стоит бояться замены роботами и как именно можно будет достичь бессмертия.