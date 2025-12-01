Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Европейский авиаконцерн Abirbus обнаружил проблему при производстве, затрагивающую панели фюзеляжа нескольких десятков самолетов семейства A320, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Обнаруженный производственный дефект задержал некоторые поставки, но нет признаков, что проблема дошла до уже эксплуатируемых самолетов, рассказали собеседники агентства. Пока причину проблемы найти не удалось.

В ноябре Airbus выпустил 72 самолета — меньше ожидаемого аналитиками. Общее количество произведенных самолетов за год таким образом достигло 657. Авиапроизводитель стремится выпускать в год «около 820» машин. Это означает, что в декабре Airbus придется достичь рекордного уровня в 160 самолетов, собранных за месяц.

В конце ноября на 6 тыс. самолетах Airbus обнаружили критическую неисправность — бортовой компьютер на большой высоте неправильно определял положение борта из-за солнечной радиации. Дефект в большинстве случаев получалось устранить обновлением программного обеспечения, в примерно тысяче самолетов потребовалась физическая замена оборудования. К 1 декабря проблему устранили почти во всех машинах, неисправными остались около сотни, отчитался Airbus.

Материал дополняется.