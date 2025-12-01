 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах

Reuters: десятки самолетов Airbus A320 столкнулись с новой проблемой
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Европейский авиаконцерн Abirbus обнаружил проблему при производстве, затрагивающую панели фюзеляжа нескольких десятков самолетов семейства A320, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Обнаруженный производственный дефект задержал некоторые поставки, но нет признаков, что проблема дошла до уже эксплуатируемых самолетов, рассказали собеседники агентства. Пока причину проблемы найти не удалось.

В ноябре Airbus выпустил 72 самолета — меньше ожидаемого аналитиками. Общее количество произведенных самолетов за год таким образом достигло 657. Авиапроизводитель стремится выпускать в год «около 820» машин. Это означает, что в декабре Airbus придется достичь рекордного уровня в 160 самолетов, собранных за месяц.

В конце ноября на 6 тыс. самолетах Airbus обнаружили критическую неисправность — бортовой компьютер на большой высоте неправильно определял положение борта из-за солнечной радиации. Дефект в большинстве случаев получалось устранить обновлением программного обеспечения, в примерно тысяче самолетов потребовалась физическая замена оборудования. К 1 декабря проблему устранили почти во всех машинах, неисправными остались около сотни, отчитался Airbus.

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Airbus Самолеты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 15:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 15:37
Белоруссия обвинила Литву в запуске дрона в Польшу Политика, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили Общество, 16:13
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 16:11
Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах Бизнес, 16:10
В Минске выразили протест Литве из-за запуска дрона над Белоруссией Политика, 16:09
Ведущую из ЮАР арестовали за попытку участия в боях на Украине Политика, 16:08
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 16:03
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Инвесторы за месяц вывели из биткоин-ETF в США $3,5 млрд Крипто, 16:00
Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда Спорт, 15:58
Reuters выяснил средний возраст украинских военных Политика, 15:57
Стомахина и Елизарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 15:55