Глава Gunvor уйдет в отставку после заявлений США о связях с Россией

Основной владелец нефтетрейдера Gunvor Торбьерн Торнквист продает всю свою 85-процентную долю работникам компании. Предложение поступило еще в 2022 году, но будет реализовано на фоне отказа компании от покупки активов ЛУКОЙЛа

Торбьёрн Торнквист (Фото: Bjorn Larsson Rosvall / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основной владелец и генеральный директор Gunvor Group Торбьерн Торнквист уйдет в отставку и продаст свою контрольную долю менеджменту, говорится в сообщении компании. После отставки Торнквиста компанию возглавит Гэри Педерсен, глава американского подразделения, который пришел в Gunvor в 2024 году из Millennium Management LLC.

В Gunvor Group отметили, что предложение о выкупе акций менеджментом было выдвинуто руководством компании на общем собрании еще в 2022 году. Согласно заявлению, в совет директоров и исполнительный комитет Gunvor больше не войдут ни члены семьи Торнквист, ни ее представители. При этом сторонних собственников у компании по-прежнему не будет, подчеркнули в пресс-службе.

«Настало подходящее время для такого перехода. Смена поколений идет полным ходом, и у нас есть финансовая уверенность и лидерские качества, необходимые для дальнейшего продвижения нашей глобальной стратегии. Наша цель — сохранить лидирующую роль надежного и конкурентоспособного участника мирового энергетического рынка — сегодня и в будущем», — прокомментировал Педерсен.

ЛУКОЙЛ 30 октября сообщил, что Gunvor предложила выкупить его зарубежные активы, которые российская компания решила продать после введения санкций США. Однако потом Gunvor отказалась от сделки. Перед этим Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией и предупредил, что та не получит лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Gunvor — международная энергетическая компания, активы которой включают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и т.д. Работает более чем в 100 странах. До 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю в 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании — Торбьёрну Торнквисту. Тот в результате получил пакет акций более чем в 85% (остальные акции, как пишет Forbes, принадлежат сотрудникам компании).

Заявление Минфина США в Gunvor назвали «ложным». Однако срыв сделки стал шоком для компании и потребовал «серьезной саморефлексии», писала Finansial Times со ссылкой на источник. Эксперты не исключали, что Торнквисту придется отказаться от полного контроля в компании, если Gunvor планирует изменить имидж.