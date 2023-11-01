Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась год к году на 3,4%

Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась впервые с начала года

Погрузка на сети РЖД в октябре составила 103,3 млн т, что на 3,4% меньше относительно аналогичного периода прошлого года. В холдинге такую динамику связали с ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,3 млн т. В предыдущий раз месячное снижение — на 4,8% год к году — было зафиксировано в январе. Всего за десять месяцев погрузка выросла на 0,2%, до 1,3 млрд т.

Согласно данным перевозчика, отрицательная динамика в прошлом месяце объясняется рядом факторов, в том числе ограничением экспортных поставок нефтепродуктов, которые правительство ввело 21 сентября из-за резкого роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Такая мера была принята для стабилизации стоимости сырья на внутреннем рынке.

Ранее в кулуарах конференции «PRO//Движение.Сибирь» в начале октября Алексей Шило, заместитель гендиректора РЖД — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания, сообщил, что по итогам месяца холдинг ожидает сохранения объемов погрузки на уровне показателя прошлого года — 107 млн т. «Прогноз на октябрь месяц у нас позитивный, поскольку завершаем ремонтную работу в большинстве регионов. Поэтому берем на себя оценку не хуже, чем в сентябре, — по сравнению с прошлым месяцем это на уровне прошлого года», — говорил топ-менеджер.

Согласно отчету РЖД, основной объем перевозок заняли зерно (+29,7% к октябрю прошлого года), удобрения (+10,6%), металлургические грузы (+24,9%), черные металлы (+11,5%) и промышленное сырье (+20%). По словам гендиректора «Новосибирскхлебпродукта» Сергея Соколова, прирост объемов отгрузки зерна обусловлен валовым сбором, в период с сентября по ноябрь его перевозки по железной дороге всегда особенно активны. Однако в октябре отправки зерна в восточном направлении из Сибири «кратно ниже», чем в сентябре. «Просадка на Восточном полигоне является критической», — отметил Соколов.

Как объяснил РБК президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин, зерно, удобрения и промсырье не могли значительно повлиять на показатель за счет своей невысокой доли в структуре погрузки. Оперативно заместить выпадающие из-за ограничений на экспорт объемы нефти и нефтепродуктов металлами оказалось сложно из-за дефицита инфраструктуры — сейчас, по сообщению пресс-службы РЖД, на сети идут работы по строительству и капитальному ремонту железнодорожного полотна. «Снижение погрузки было очевидно с учетом продолжения ремонтно-путевых работ, что сказывалось на ограничениях перевозки грузов», — подтверждает Иванкин. Падение показателя погрузки за прошлый месяц связано также с прекращением роста отправок каменного угля, который «всегда двигает погрузку вперед», добавляет он.

Другой причиной, повлиявшей на снижение объем погрузки, в РЖД назвали уменьшение перевозок стройматериалов — завершилась реализация ряда инфраструктурных проектов в центральной части России. Кроме того, большая часть грузопотока стройматериалов направлялась в этом году потребителям из Приволжского и Северо-Западного федеральных округов в связи со строительством трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и ростом жилищного строительства в этих регионах. Отмечался спрос и на новых территориях, где восстанавливается много объектов. При этом более 80% грузопотоков строительных грузов формировалось в районе Октябрьской, Свердловской, Юго-Восточной и Южно-Уральской магистралей.

Падение объемов перевозки вполне закономерно — влияет фактор сезонности, строительные работы выпадают на весенне-летний период, поэтому до марта-апреля отгрузка продолжит падение, поясняет Иванкин. Замедление связано в том числе с политикой ЦБ по увеличению ключевой ставки, соответственно, привлекать дополнительные деньги в этот сегмент становится труднее, часть программ сокращается. «Сезонный фактор накладывается на фактор экономический. Посмотрим, как долго ЦБ будет занимать политику дорогих денег, и исходя из этого, можно ожидать оживления, но все равно оно будет не раньше второго квартала следующего года. Для строителя задача вывести дополнительные объемы груза на железную дорогу — не приоритетная задача», — резюмирует эксперт.

Несмотря на снижение погрузки в октябре, в РЖД придерживаются оптимистичного прогноза. «В ближайшее время прогнозируем возобновление положительной динамики по погрузке», — сообщает пресс-служба холдинга.

Как анонсировал Алексей Шило, по итогам 2023 года РЖД ожидают прирост погрузки на уровне 0,8% к прошлому году. Поддержать динамику роста поможет перевозка угля, металла и нефтепродуктов — все остальные даже с учетом положительных значений тенденцию не переломят, считает Иванкин. «Если эти три основные номенклатуры в ноябре и декабре покажут хотя бы минимальные плюсовые значения, в целом можно говорить о том, что РЖД добьются поставленных задач».

По мнению Иванкина, декабрь будет «более прогрессивным», потому что участникам рынка необходимо выполнить обязательства по годовым контрактам.