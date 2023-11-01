 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась впервые с начала года

Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась год к году на 3,4%
Погрузка на сети РЖД в октябре составила 103,3 млн т, что на 3,4% меньше относительно аналогичного периода прошлого года. В холдинге такую динамику связали с ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,3 млн т. В предыдущий раз месячное снижение — на 4,8% год к году — было зафиксировано в январе. Всего за десять месяцев погрузка выросла на 0,2%, до 1,3 млрд т.

Согласно данным перевозчика, отрицательная динамика в прошлом месяце объясняется рядом факторов, в том числе ограничением экспортных поставок нефтепродуктов, которые правительство ввело 21 сентября из-за резкого роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Такая мера была принята для стабилизации стоимости сырья на внутреннем рынке.

Ранее в кулуарах конференции «PRO//Движение.Сибирь» в начале октября Алексей Шило, заместитель гендиректора РЖД — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания, сообщил, что по итогам месяца холдинг ожидает сохранения объемов погрузки на уровне показателя прошлого года — 107 млн т. «Прогноз на октябрь месяц у нас позитивный, поскольку завершаем ремонтную работу в большинстве регионов. Поэтому берем на себя оценку не хуже, чем в сентябре, — по сравнению с прошлым месяцем это на уровне прошлого года», — говорил топ-менеджер.

Согласно отчету РЖД, основной объем перевозок заняли зерно (+29,7% к октябрю прошлого года), удобрения (+10,6%), металлургические грузы (+24,9%), черные металлы (+11,5%) и промышленное сырье (+20%). По словам гендиректора «Новосибирскхлебпродукта» Сергея Соколова, прирост объемов отгрузки зерна обусловлен валовым сбором, в период с сентября по ноябрь его перевозки по железной дороге всегда особенно активны. Однако в октябре отправки зерна в восточном направлении из Сибири «кратно ниже», чем в сентябре. «Просадка на Восточном полигоне является критической», — отметил Соколов.

Как объяснил РБК президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин, зерно, удобрения и промсырье не могли значительно повлиять на показатель за счет своей невысокой доли в структуре погрузки. Оперативно заместить выпадающие из-за ограничений на экспорт объемы нефти и нефтепродуктов металлами оказалось сложно из-за дефицита инфраструктуры — сейчас, по сообщению пресс-службы РЖД, на сети идут работы по строительству и капитальному ремонту железнодорожного полотна. «Снижение погрузки было очевидно с учетом продолжения ремонтно-путевых работ, что сказывалось на ограничениях перевозки грузов», — подтверждает Иванкин. Падение показателя погрузки за прошлый месяц связано также с прекращением роста отправок каменного угля, который «всегда двигает погрузку вперед», добавляет он.

Читайте на РБК Pro
Вас задерживает следователь: как действовать, чтобы не навредить себе
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Стресс, зарплата стоит на месте: что сегодня происходит на рынке труда
Акции каких компаний взлетели за год на сотни процентов и что их ждет

Другой причиной, повлиявшей на снижение объем погрузки, в РЖД назвали уменьшение перевозок стройматериалов — завершилась реализация ряда инфраструктурных проектов в центральной части России. Кроме того, большая часть грузопотока стройматериалов направлялась в этом году потребителям из Приволжского и Северо-Западного федеральных округов в связи со строительством трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и ростом жилищного строительства в этих регионах. Отмечался спрос и на новых территориях, где восстанавливается много объектов. При этом более 80% грузопотоков строительных грузов формировалось в районе Октябрьской, Свердловской, Юго-Восточной и Южно-Уральской магистралей.

Падение объемов перевозки вполне закономерно — влияет фактор сезонности, строительные работы выпадают на весенне-летний период, поэтому до марта-апреля отгрузка продолжит падение, поясняет Иванкин. Замедление связано в том числе с политикой ЦБ по увеличению ключевой ставки, соответственно, привлекать дополнительные деньги в этот сегмент становится труднее, часть программ сокращается. «Сезонный фактор накладывается на фактор экономический. Посмотрим, как долго ЦБ будет занимать политику дорогих денег, и исходя из этого, можно ожидать оживления, но все равно оно будет не раньше второго квартала следующего года. Для строителя задача вывести дополнительные объемы груза на железную дорогу — не приоритетная задача», — резюмирует эксперт.

Несмотря на снижение погрузки в октябре, в РЖД придерживаются оптимистичного прогноза. «В ближайшее время прогнозируем возобновление положительной динамики по погрузке», — сообщает пресс-служба холдинга.

Как анонсировал Алексей Шило, по итогам 2023 года РЖД ожидают прирост погрузки на уровне 0,8% к прошлому году. Поддержать динамику роста поможет перевозка угля, металла и нефтепродуктов — все остальные даже с учетом положительных значений тенденцию не переломят, считает Иванкин. «Если эти три основные номенклатуры в ноябре и декабре покажут хотя бы минимальные плюсовые значения, в целом можно говорить о том, что РЖД добьются поставленных задач».

По мнению Иванкина, декабрь будет «более прогрессивным», потому что участникам рынка необходимо выполнить обязательства по годовым контрактам.

Авторы
Теги
Виктория Елетина
РЖД погрузка ограничения инфраструктура
Материалы по теме
В РЖД сообщили о «бьющих все рекорды» перевозках грузов на Восток
Бизнес
Правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 17:25
Turkish Airlines отменила все ближайшие рейсы из Стамбула из-за сбоя Общество, 18:58
Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов Политика, 18:56
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 18:50
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 18:39
В поселке на Кубани загорелся склад на площади 5 тыс. кв. метров Общество, 18:30
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 18:26
МОК предостерег от дискриминации израильских атлетов из-за событий в Газе Спорт, 18:25
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
HeadHunter объявил обмен и выкуп акций. Какие у них перспективы Pro, 18:09
Гладков сообщил об обстреле Шебекино Политика, 18:05
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:03
Трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон» переведут на зимний скоростной режим Авто, 17:58
Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась впервые с начала года Бизнес, 17:57
Медведев заявил, что не показывал средний палец зрителям в Париже. Видео Спорт, 17:49
Binance прекратит сотрудничество с платежной системой Advanced Cash Крипто, 17:46