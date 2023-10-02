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В РЖД назвали цену билета Москва-Петербург по скоростной железной дороге

Белозеров: билет Москва-Петербург по ВСМ будет стоить чуть дороже «Сапсана»

Билет на поезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить чуть дороже «Сапсана», сообщил генеральный директор «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров в интервью «РИА Новости».

«Есть предварительные расчеты: будет чуть дороже [«Сапсана»]. С одной стороны, экономия на скорости, с другой — большое количество факторов, влияющих на стоимость», — сказал Белозеров. Он добавил, что запуск ВСМ запланирован до 2030 года.

Проект высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом обсуждается более десяти лет. Как ожидается, после запуска время в пути между городами составит около 2,5 часов. Время в пути по тому же маршруту на «Сапсане» сейчас составляет около четырех часов.

Гендиректор РЖД также рассказал о планах начать тестовые перевозки пассажиров беспилотными поездами «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) в середине 2024 года. «Человек будет находиться в кабине поезда во время движения, но, по сути, это будет уже не машинист, а оператор. Это третий уровень автоматизации», — объяснил Белозеров.

Компания РЖД впервые продемонстрировала беспилотную «Ласточку» в августе 2019 года на испытательном кольце в Щербинке. В апреле 2023 года машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на МЦК.

Теги
РЖД ВСМ Москва Санкт-Петербург скоростная дорога цены на билеты Олег Белозеров
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