«Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе

Речь идет о снижении налога на прибыль с 25 до 15%, продлении налоговых каникул в рамках СРП, изменении формулы определения цены на нефть, а также о продлении разрешения на использование средств специального счета, на который должна быть перечислена задолженность Кубы перед Россией, и увеличении финансирования проекта с этого спецсчета, перечислил Улитин.

После списания большей части долга Куба осталась должна России более $1 млрд, правительства двух стран договорились о механизме использования спецсчетов для финансирования части работ российских компаний в кубинских проектах. По сути, это деньги из российского бюджета, выделение которых согласует российский Минфин и межправкомиссия по сотрудничеству с Кубой под руководством вице-премьера Юрия Борисова. «Зарубежнефти» уже разрешили за два года (до августа 2020 года) использовать $10,4 млн со спецсчета, открытого в госкорпорации «ВЭБ.РФ», для расчета с кубинскими подрядчиками на Бока де Харуко.

«Зарубежнефть» пока не направляла письменного обращения в правительство Кубы о пересмотре налоговых условий по проекту Бока де Харуко, сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций российской компании Александр Болдырев. РБК направил запрос в Международный пресс-центр на Кубе, который ведает общением иностранцев с государственными органами республики. В аппарате Борисова на момент написания статьи не ответили на запрос РБК.

Какие шансы у российской компании

Льготы, о которых просит «Зарубежнефть», cхожи c применяемыми в России. При предоставлении на Кубе этих льгот по аналогии с теми, что действуют для добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти в Татарстане, внутренняя норма доходности (IRR) проекта вырастает до 16,3% и он станет прибыльным, отметил Улитин. Топ-менеджер сообщил, что льготы, о необходимости которых говорит компания, могут быть согласованы в рамках действующего законодательства Кубы.

Согласно утвержденному в 2014 году закону «Об иностранных инвестициях», налог на чистую налогооблагаемую прибыль в размере 15% уплачивается совместными предприятиями, национальными и иностранными инвесторами и участниками соглашений о международном экономическом сотрудничестве. Когда речь идет об эксплуатации природных ресурсов, возобновляемых или нет, Совет министров Кубы может принять решение увеличить ставку налога на прибыль до 50%. Однако он может принять решение и об освобождении от налогов. Совместные предприятия и участники соглашений о международном экономическом объединении могут быть освобождены на восемь лет от уплаты налога на прибыль, следует из документа.

По словам Улитина, при положительном ответе Кубы льготы для проекта Бока де Харуко дадут местному бюджету дополнительную выгоду €270 млн, €220 млн из которых можно будет получить за счет роста прибыли с проекта, остальное обеспечат налоговые выплаты его участников — «Зарубежнефти» и Cupet. В случае успешного испытания технологии пароциклической обработки скважин месторождения, разработанной компанией совместно с Казанским федеральным университетом, ее можно будет применять для добычи других запасов высоковязкой нефти на острове. «Это будет рентабельно уже при цене на нефть $22,3 за баррель», — отметил Улитин. В четверг нефть марки Brent стоила около $60.

Геологические запасы участка «Зарубежнефти» и Cupet на Бока де Харуко составляют 547 млн т, вокруг этого лицензионного участка ресурсы нефти оцениваются в 3,7 млрд т, указано в материалах российской компании. На территории северной части Кубы ресурсы нефти превышают 10 млрд т. Ежегодно на острове потребляют 6 млн т, дефицит этого сырья составляет 2,5 млн т в год.