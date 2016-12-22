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Магомед Магомедов назвал «дело «Суммы» месседжем проблемным компаниям
Дело братьев Магомедовых, 01 ноя, 23:35
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Магомед Магомедов назвал «дело «Суммы» месседжем проблемным компаниям
Дело против себя и брата Магомед Магомедов счел «призывом владельцу какого-то проблемного холдинга». «Месседж», по его мнению, заключается в том, что предпринимателям надо «валить отсюда побыстрее» и не поддерживать свой бизнес
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Один из фигурантов «дела «Суммы», бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов, считает, что дело против него и его брата Зивуадина Магомедова посылает месседж другим руководителям крупных проблемных холдингов. Заявления Магомеда Магомедова прозвучали в четверг в Тверском суде Москвы, где решался вопрос о продлении меры пресечения фигурантам данного дела, сообщает корреспондент РБК.

«Какой призыв посылается владельцу какого-то проблемного холдинга, если вдруг какие-то проблемы начинают нарисовываться. И если еще этот человек, владеющий вот таким большим холдингом, у которого начинаются проблемы, не дай бог, владеет еще самолетом, какой-то недвижимостью и загранпаспортом. Знаете, какой призыв ему: «Вали нафиг отсюда. Побыстрее. И не дай бог, не помогай этому проблемному холдингу, не вкладывай туда деньги. Забирай все и вали отсюда», — сказал Магомед Магомедов. «Вот такой месседж отправляется сегодня», — подчеркнул он.

Магомед Магомедом объяснил, что проблемы могут быть у любого бизнеса. «Вопрос в том, как должен действовать акционер», — заметил он. «Как можно предъявлять обвинения акционеру некоего ООО — общества с ограниченной ответственностью. Если он заведомо виноват во всем, что происходит в этом холдинге, какой бы там сотрудник — «пятая рука на киселе» — не сделал чего-то в районе Кенигсберга, значит, соответственно, виноват он [акционер], то это будет не очень хороший прецедент», — сказал Магомедов. Он заметил, что в России «три или четыре холдинга соизмеримого размера имели такие же проблемы, когда людей арестовывали». И акционеры этих компаний, по словам Магомедова, не скрывали, что пытаются помочь.

По мнению Магомеда Магомедова, в данной ситуации «порядочный бизнесмен должен попытаться помочь своим людям, несмотря даже на то, что они оказались виноваты, конечно, если они не отъявленные преступники», а также возместить ущерб, если таковой был нанесен.

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Проблемы у бизнеса Магомедовых возникли еще в 2016 году. Компания FESCO, совладельцем которой являлась группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, из-за финансовых проблем тогда допустила несколько дефолтов по выплатам по еврооблигациям на $550 млн с погашением в 2018 году и на $325 млн с погашением в 2020 году. К ноябрю прошлого года долг по этим двум выпускам составлял $655 млн.

В прошлом году стало также известно о том, что подразделение Росавтодора, ФКУ Упрдор «Азов» обвинило дочернюю компанию «Суммы» «Стройновацию» в срыве сроков строительства дорог. Компания, в свою очередь, подала иск в суд на подразделение Росавтодора. Другой проблемой стало строительство стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Инженерной подготовкой территории занималась входящая в группу «Сумма» компания «Глобалэлектросервис» — после сдачи объекта песчаная подушка под стадион стала деформироваться. Впоследствии это стало эпизодом уголовного дела против Магомедовых.

После появления информации о качестве работ по стадиону в Калининграде, Зиявудин Магомедов потребовал у своего брата и знакомого бизнесмена Давида Каплана (он — бывший совладелец литовского банка Snoras и гражданин Израиля) докапитализировать строительный бизнес на 6 млрд руб, писал Forbes со ссылкой на источник. Госказазчики, как уточнял собеседник издания, задерживали выплаты по три-четыре месяца, закрывать кассовые разрывы приходилось из собственных средств. Сам Зиявудин Магомедов, по его словам, лично инвестировал в инжиниринговый бизнес около 10 млрд руб. за последние два с половиной — три года. В суде предприниматель пояснил, что «помогать приходилось» из-за роста курса рубля и нежелания банков выдавать гарантии.

В начале прошлого года Зиявудин Магомедов предложил партнерам выйти из бизнеса. Каплан на это предложение согласился, а братьям Магомедовым нужно было разделить доли в НМТП (третьем по грузообороту портовом операторе Европы — Новороссийском морском торговом порту). Магомед, как рассказал Forbes его знакомый, хотел продать свой пакет, однако его брат делить пакет не планировал.

Обоих братьев Магомедовых арестовали 31 марта. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют их в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств во время строительства стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде, а также намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге и хищении у Федеральной сетевой компании.

По версии следствия, преступное сообщество Магомедовых действовало с 2010 года. Ущерб, нанесенный действиями организации, по оценке СК, составил 2,5 млрд руб. 1 ноября стало также известно, что братьев обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт».

Авторы: Мария Бондаренко, Евгения Маляренко.
Теги: Магомед Магомедов , российские компании , «Сумма»
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