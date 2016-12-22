Fitch оценил перспективы российской продуктовой розницы

Российский сектор розничной торговли продуктами питания «на пути к зрелости», говорится в отчете Fitch Ratings о состоянии ретейла в России (есть в распоряжении РБК). Специализированные форматы, по итогам 2017-го, покрывали 70% рынка торговли продуктами против 33% в 2007-м. Но аналитики по-прежнему считают рынок сильно фрагментированным, с неравномерным географическим развитием, что дает компаниям возможности для роста и консолидации.
Какие еще главные тренды ждут рынок розничной торговли назвали аналитики Fitch Ratings — в обзоре РБК.
Консолидация розничных сетей продолжится
Fitch Ratings ожидает, что три крупнейших розничных продавца продуктов — X5 Retail Group (на 30 сентября 2018-го под управлением находились 13685 магазинов), «Магнит» (17442 магазина) и «Лента» (354 магазина) будут продолжать расширяться как органически, так и за счет сделок M&A. Ключевыми целями для поглощения крупными игроками в Fitch Ratings видят региональные сети, которые испытывают сложности из-за сдержанных потребительских настроений и ужесточившейся конкуренции.
«Магнит» подогреет конкуренцию
Сопоставимые продажи и EBITDA розничной сети «Магнит» снижаются с тех пор, как компания уступила лидерство X5 Retail Group в 2017 году. Но недавно обнародованная стратегия ретейлера направлена на восстановление операционных показателей и возвращение лидерских позиций на рынке. «Амбициозная», по версии аналитиков, стратегия роста «Магнита» «может подпитать и без того сильную конкуренцию на российском рынке розничной торговли продуктами питания». При этом в Fitch Ratings отмечают, что «это не произойдет незамедлительно, поскольку на изменения потребуется время». По мнению Fitch Ratings, «у «Магнита» достаточно ресурсов для выполнения своих целей по обороту, поскольку компания остается умеренно закредитована и у нее хороший доступ к внешнему финансированию».
В приоритете для сетей по-прежнему промоакции и скидки
Промоакции и скидки останутся приоритетными для ретейлеров из-за слабого восстановления потребительских расходов. Как результат, продолжится давление на уровень сопоставимых продаж компаний в 2018–2019 годах. Кризис также повлиял на потребительское поведение в количестве походов в магазин: клиенты стали чаще совершать покупки, но с меньшим чеком. Но такой подход, по версии Fitch Ratings, выровнял различия в потребительских привычках между российскими и западноевропейскими потребителями.
По мере того как экономическая ситуация улучшилась в 2018 году, ретейлеры указывали на признаки оживления потребителей в первом полугодии. Но в Fitch Ratings эту тенденцию считают «хрупкой», а существенно улучшение настроений потребителей — маловероятным. Сегодня покупателя стимулируют скидки и акции, так как восстановление реальных располагаемых доходов в России не происходит — после трех лет сокращения они начали расти в феврале 2018 года, но снова упали в августе. Дополнительного давления на потребление стоит ожидать в связи с увеличением НДС с 18% до 20% с 2019 года и обесценением рубля, что ведет к удорожанию импортной продукции. Восстановление потребительских расходов может быть отложено, и давление на ретейл в ближайшие 12 месяцев может продолжиться.