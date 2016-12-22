Fitch оценил перспективы российской продуктовой розницы

Дальнейшая консолидация игроков, битва за покупателя с помощью промоакций и лидерские амбиции «Магнита» станут, по версии Fitch Ratings, основными трендами для розничной торговли. Главный риск — слабая покупательская активность

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Российский сектор розничной торговли продуктами питания «на пути к зрелости», говорится в отчете Fitch Ratings о состоянии ретейла в России (есть в распоряжении РБК). Специализированные форматы, по итогам 2017-го, покрывали 70% рынка торговли продуктами против 33% в 2007-м. Но аналитики по-прежнему считают рынок сильно фрагментированным, с неравномерным географическим развитием, что дает компаниям возможности для роста и консолидации.

Какие еще главные тренды ждут рынок розничной торговли назвали аналитики Fitch Ratings — в обзоре РБК.

Консолидация розничных сетей продолжится Fitch Ratings ожидает, что три крупнейших розничных продавца продуктов — X5 Retail Group (на 30 сентября 2018-го под управлением находились 13685 магазинов), «Магнит» (17442 магазина) и «Лента» (354 магазина) будут продолжать расширяться как органически, так и за счет сделок M&A. Ключевыми целями для поглощения крупными игроками в Fitch Ratings видят региональные сети, которые испытывают сложности из-за сдержанных потребительских настроений и ужесточившейся конкуренции.

«Магнит» подогреет конкуренцию Сопоставимые продажи и EBITDA розничной сети «Магнит» снижаются с тех пор, как компания уступила лидерство X5 Retail Group в 2017 году. Но недавно обнародованная стратегия ретейлера направлена на восстановление операционных показателей и возвращение лидерских позиций на рынке. «Амбициозная», по версии аналитиков, стратегия роста «Магнита» «может подпитать и без того сильную конкуренцию на российском рынке розничной торговли продуктами питания». При этом в Fitch Ratings отмечают, что «это не произойдет незамедлительно, поскольку на изменения потребуется время». По мнению Fitch Ratings, «у «Магнита» достаточно ресурсов для выполнения своих целей по обороту, поскольку компания остается умеренно закредитована и у нее хороший доступ к внешнему финансированию».