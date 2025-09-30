 Перейти к основному контенту
0

FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска

Источники FT связали часть увольнений с выгоранием и разочарованием в политике Маска, а также с его взглядами и отношениями с Трампом
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В компаниях миллиардера Илона Маска (состояние $484 млрд по версии Forbes) наблюдается текучка среди управленческих и инженерных кадров, пишет Financial Times (FT). Источники газеты рассказали о причинах такой ситуации.

По их словам, часть сотрудников покинули посты после долгих лет работы — для основания своих стартапов или для перерыва в карьере, но растет число тех, кто уходит из-за выгорания, массовых увольнений и разочарования в политике Маска. Кроме того, проблемной темой является связь бизнесмена с президентом Дональдом Трампом и общественно-политические взгляды Маска.

«Поведение Илона влияет на моральный дух, удержание и набор персонала. Он перешел из положения, когда он нравился людям всех мастей, к положению, когда он нравится лишь определенной части», — сказал один из источников.

«Он босс, альфа, и любого, кто не относится к нему так, он находит способ исключить. У него нет оттенков серого, он крайне расчетлив и сконцентрирован... с ним трудно работать. Но если вы согласны с конечной целью и можете стиснуть зубы и терпеть, то все в порядке. Многие так и делают», — сказал один бывший топ-менеджер Tesla.

FT пишет, что за последнее время из Tesla ушли главы подразделений по производству аккумуляторов и силовых агрегатов, отдела по связям с общественностью, главный информационный директор, из xAI (объединяет нейросеть Grok и X) — финансовый директор и главный юрист, в других компаниях тоже наблюдается «исход» кадров. Некоторые из них отметили, что работали слишком интенсивно и такой режим им не подходил.

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Политика
Камала Харрис

Среди покинувших компании Маска в последние месяцы одной из самых высокопоставленных сотрудниц была Линда Яккарино — гендиректор Х. Она ушла со своей должности в июле после двух лет работы. К команде компании она присоединилась после того, как Маск купил соцсеть (тогда еще Twitter).

По словам источников FT, Маск и Яккарино «не смогли найти общий язык», в частности, у них были разногласия по финансовым вопросам, теме безопасности в Х, а также из-за стиля коммуникации.

