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Эксперты назвали срок превращения Маска в первого в мире триллионера

The Guardian: Маск станет первым в мире долларовым триллионером к 2027 году

Американский предприниматель Илон Маск к 2027 году может стать первым в мире долларовым триллионером, сообщает газета The Guardian со ссылкой на доклад аналитической группы Informa Connect Academy.

Специалисты обосновали свою оценку тем, что состояние Маска в среднем росло на 110% в год. Bloomberg по состоянию на 9 сентября оценивает его состояние в $237 млрд, а Forbes — в $241,8 млрд.

Вторым в мире долларовым триллионером к 2028 году станет основатель Adani, индийский миллиардер Гаутам Адани, прогнозируют аналитики. Его состояние растет в среднем на 123% за год. В том же году преодолеть планку в $1 трлн может состояние главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанги и индонезийского магната Праджого Пангесту.

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