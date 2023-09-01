branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Путин дал старт движению по мосту через Енисей Пресс-релиз, 12:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:40
Украина внесла в список «спонсоров войны» PepsiCo и Mars Политика, 12:39
ESG-содружество: как развивается ESG в странах СНГ Тренды, 12:36
$383 млн в день: как человечество расплачивается за стихийные бедствия Pro, 12:35
В пяти районах Стамбула ограничили скорость электросамокатов Общество, 12:35
АвтоВАЗ продал 200-тысячную машину с начала года Авто, 12:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Балицкий сообщил об отбитой украинской атаке на Работино Политика, 12:24
Россиянина осудили за подготовку взрывов в Курске по заданию СБУ Политика, 12:23
Южно-Сахалинск затопило из-за дождей. Видео Общество, 12:23
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 12:15
Россиян начали атаковать хакеры после запрета торговли валютой на Binance Крипто, 12:10
Крупнейший производитель меди в Европе заявил о краже на €300 млн Бизнес, 12:00
Основатель «Lifecode» — о бьюти-индустрии после ухода крупных брендов РБК Компании, 12:00

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Бизнес ,  
0 

Крупнейший производитель меди в Европе заявил о краже на €300 млн

Производитель меди Aurubis предупредил об убытках до €300 млн из-за кражи
Aurubis выявила расхождения в цифрах запасов и поставок металла на одном из предприятий. Убытки могут составить до €300 млн. Немецкая компания уже сообщала о хищениях продукции в июне. Пока неизвестно, связаны ли эти случаи
Фото: aurubis.com
Фото: aurubis.com

Немецкая компания Aurubis, крупнейший производитель меди в Европе, во время проверки запасов металла в одном из подразделений обнаружила «значительные отклонения от плановых показателей», говорится в ее сообщении. Также расхождения были выявлены в данных о поставках некоторых материалов.

Руководство Aurubis считает, что компания пострадала от «преступной деятельности» и столкнулась с масштабными хищениями, передают Bloomberg и Financial Times. Она обратилась в полицию.

Производитель меди пока не может оценить размер ущерба, но допускает, что убытки могут составить до €300 млн. «Ущерб окажет негативное влияние на результат 2022/23 финансового года», — предупредили в Aurubis. Ранее компания ожидала, что операционная прибыль за этот период составит €450–550 млн.

В связи с произошедшим немецкая сталелитейная компания Salzgitter AG, которой принадлежит 30% Aurubis, также заявила, что не может делать прогнозов относительно прибыли.

В июне Aurubis заявила, что стала жертвой хищения «промежуточных продуктов, содержащих драгоценные металлы». Прокуратура и полиция начали расследование, на рабочих местах нескольких сотрудников и в офисах подрядчиков в Гамбурге прошли обыски. Пока неясно, связаны ли эти два случая, отмечает FT.

Случай с Aurubis — продолжение «серии скандалов в мировой металлургической промышленности», пишет Bloomberg. Так, в феврале Trafigura Group сообщила, что стала жертвой масштабного предполагаемого мошенничества, связанного с пропажей никелевых грузов. На этом фоне представители отрасли начали проводить проверки среди собственных грузов. Trafigura понесла убытки в размере $577 млн. Позднее Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля.

Читайте на РБК Pro
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
$383 млн в день: как человечество расплачивается за стихийные бедствия
Как не стать жертвой чужих махинаций с налогами
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
медь металл кража убытки

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем
Бизнес
FT сообщила об ошибках трейдера Trafigura, обманутого на $577 млн
Бизнес
Китай ограничил экспорт необходимых для производства чипов металлов
Экономика