Крупнейший производитель меди в Европе заявил о краже на €300 млн

Aurubis выявила расхождения в цифрах запасов и поставок металла на одном из предприятий. Убытки могут составить до €300 млн. Немецкая компания уже сообщала о хищениях продукции в июне. Пока неизвестно, связаны ли эти случаи

Фото: aurubis.com

Немецкая компания Aurubis, крупнейший производитель меди в Европе, во время проверки запасов металла в одном из подразделений обнаружила «значительные отклонения от плановых показателей», говорится в ее сообщении. Также расхождения были выявлены в данных о поставках некоторых материалов.

Руководство Aurubis считает, что компания пострадала от «преступной деятельности» и столкнулась с масштабными хищениями, передают Bloomberg и Financial Times. Она обратилась в полицию.

Производитель меди пока не может оценить размер ущерба, но допускает, что убытки могут составить до €300 млн. «Ущерб окажет негативное влияние на результат 2022/23 финансового года», — предупредили в Aurubis. Ранее компания ожидала, что операционная прибыль за этот период составит €450–550 млн.

В связи с произошедшим немецкая сталелитейная компания Salzgitter AG, которой принадлежит 30% Aurubis, также заявила, что не может делать прогнозов относительно прибыли.

В июне Aurubis заявила, что стала жертвой хищения «промежуточных продуктов, содержащих драгоценные металлы». Прокуратура и полиция начали расследование, на рабочих местах нескольких сотрудников и в офисах подрядчиков в Гамбурге прошли обыски. Пока неясно, связаны ли эти два случая, отмечает FT.

Случай с Aurubis — продолжение «серии скандалов в мировой металлургической промышленности», пишет Bloomberg. Так, в феврале Trafigura Group сообщила, что стала жертвой масштабного предполагаемого мошенничества, связанного с пропажей никелевых грузов. На этом фоне представители отрасли начали проводить проверки среди собственных грузов. Trafigura понесла убытки в размере $577 млн. Позднее Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля.