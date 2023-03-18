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Bloomberg узнал о мешках с камнями вместо никеля на складе LME

Bloomberg: Лондонская биржа металлов обнаружила на складе мешки с камнями вместо никеля
LME аннулировала девять документов о праве собственности на никель, размещенный на складе, и предупредила об этом владельца. Они распространялись примерно на 54 тонны металла стоимостью $1,3 млн, пишет агентство
Фото: Peter Nicholls / Reuters
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Лондонская биржа металлов (LME) обнаружила на складе в Роттердаме в Нидерландах мешки с камнями вместо никеля, который лежал в основе нескольких ее контрактов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, складом, где обнаружили камни, управляет компания Access World. Компания ранее принадлежала трейдеру Glencore, а в январе 2023 года была продана компании Global Capital Merchants.

Access World провела расследование и обнаружила, что мешки с «никелем», лежащие в основе девяти контрактов (54 тонны металла стоимостью $1,3 млн), не содержали никеля. Девять варрантов на никель — документ о праве собственности на металл, размещенный на одобренном биржей складе — были признаны недействительными, владелец уже уведомлен, сообщила LME. Груз был зарегистрирован на хранении под видом никеля с начала 2022 года, рассказал один из источников.

Неясно, содержался ли в мешках когда-либо никель и является ли проблема результатом ошибки, кражи или мошенничества, отмечает агентство. Представители Access World и Glencore отказались от комментариев.

LME попросила лицензированных операторов перепроверить гарантированный никель. На бирже отметили, что другие металлы, которые не допускают доставку в мешках, «не подвержены такого рода нарушениям».

Bloomberg отмечает, что инцидент не окажет серьезного влияния на рынок металла, так как выявленная партия соответствует лишь 0,14% запасов никеля LME. Однако это может подорвать доверие к LME, добавило агентство.

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В феврале Trafigura Group сообщила, что она стала жертвой масштабного предполагаемого мошенничества, связанного с пропажей никелевых грузов. На этом фоне представители отрасли начали проводить проверки среди собственных грузов. Trafigura понесла убытки в размере $577 млн.

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Лондонская биржа металлы никель
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