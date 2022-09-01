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Война санкций ,  

Суд в США выдал ордер на арест самолета ЛУКОЙЛа

Суд в США разрешил арестовать самолет Boeing 737-7EM, который, по данным американских властей, принадлежит ЛУКОЙЛу. Причина — нарушение санкций Минторга США. Сейчас борт стоимостью $45 млн находится в России
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Окружной суд США Южного округа Техаса выдал ордер на арест самолета Boeing 737-7EM стоимостью $45 млн, который, по данным американской стороны, принадлежит ЛУКОЙЛу. Об этом сообщает Минюст США.

Согласно судебным документам, которые приводит министерство, самолет Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865 летал в Россию в нарушение санкций Минторга США.

По данным ведомства, в последний раз борт был в Соединенных Штатах в марте 2019 года: тогда самолет прилетел в Хьюстон, штат Техас. На борту, как сообщает министерство, были представители ЛУКОЙЛа, в том числе основатель компании Вагит Алекперов (в апреле 2022 года он ушел с поста президента ЛУКОЙЛа и покинул совет директоров на фоне санкций Великобритании и Австралии — эти страны запрещают ему въезд на свою территорию и блокируют все активы). Сейчас самолет находится в России, заявляет Минюст.

Минторг США запретит обслуживание еще 25 используемых в России самолетов
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

С сентября 2014 года ЛУКОЙЛ находится под секторальными санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В конце февраля в рамках санкций, введенных из-за военной операции на Украине, США ограничили экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Согласно правилам, специальную лицензию должны получать самолеты, которые произведены в Соединенных Штатах или имеют в составе более 25% деталей американского производства.

В начале марта Соединенные Штаты закрыли небо для российских самолетов. После этого Boeing перестал обслуживать российские самолеты и поставлять запчасти в страну. В том же месяце Минторг США запретил обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов из-за того, что после введения санкций они нарушили меры по экспортному контролю. К августу под санкциями оказались почти 200 самолетов российских компаний и физлиц. Ведомство предупредило, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей для них противоречат экспортным нормам, а нарушителям грозит наказание вплоть до тюрьмы.

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