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Глава Shell заявил, что энергетический кризис в Европе закончился

Цены на газ, сырую нефть и электроэнергию снова упали и стали более стабильными, заявил глава Shell. Он добавил, что готовит компанию к непростому переходному периоду в энергетике
BRENT BRENT $80,77 +0,05%
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Энергетический кризис в Европе закончился, поскольку рыночные цены и волатильность возвращаются к уровням, существовавшим до начала конфликта на Украине, заявил глава британской энергетической компании Shell Ваэль Саван в интервью Financial Times.

«В этом квартале мы увидели, что во всем энергетическом комплексе, возможно, в большей степени, чем в любом из предыдущих [кварталов] за последнее время, мы возвращаемся к нормальному уровню цен и маржи, который был до 2022 года», — сказал он. По словам Савана, цены на газ, сырую нефть и электроэнергию снова упали и стали более стабильными.

В середине февраля 2022 года цена газа в Европе поднималась выше $1000 за 1 тыс. куб. м. Сейчас стоимость газа на TTF ICE превышает $410 за 1 тыс. куб. м. Цены на нефть марки Brent к 22 февраля 2022 года превысили $99 за баррель, а сегодня ее стоимость составляет $81,34 за баррель.

Летом 2022 года цены на газ побили исторические рекорды. 26 августа 2022-го фьючерс на TTF торговался на уровне $3456 за 1 тыс. куб. м. Тогда на это повлияли рост котировок на азиатских рынках, профилактические работы на производстве ресурса в Норвегии, сокращение мощностей газопровода «Северный поток-1». В мае 2022 года стоимость нефти, в свою очередь, превышала $120 за баррель.

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Фото:Katja Buchholz / Getty Images

Тем не менее исполнительный директор компании, который пообещал сократить расходы и сосредоточить внимание Shell на ее основном бизнесе, когда занял свой пост в январе 2023 года, также сказал, что он готовит компанию к непростому переходному периоду в энергетике.

«Мы создаем пространство для того, чтобы иметь больше наличных денег и решать, что мы хотим с ними делать, — сказал Саван. — И мы продолжаем готовиться к тому, что, я уверен, будет нелинейным и изменчивым энергетическим переходом. Мы стремимся сохранять стабильность не только в хорошие времена, но и в самые сложные».

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FT пишет, что падение цен и волатильность в Европе привели к тому, что бизнес Shell по разработке решений для возобновляемых источников энергии, включая торговлю электроэнергией, понес убытки в размере $187 млн, что на 215% больше, чем в предыдущем квартале. Нефтяная компания также сообщила, что сократила мощность строящихся проектов по возобновляемой энергетике с 4,6 ГВт в первой половине прошлого года до 3,8 ГВт.

Саван добавил, что бизнес находится в «тяжелой инвестиционной фазе» и что, хотя Shell пообещала потратить на проекты $15 млрд в период с 2023 по 2025 год, они не начнут приносить прибыль до конца десятилетия.

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