Архитектор Ланфранко Чирилло стал старшим вице-президентом «Сбера»

Ланфранко Чирилло возглавит блок управления строительными проектами «Сбера»

Ланфранко Чирилло (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Архитектор Ланфранко Чирилло стал старшим вице-президентом Сбербанка, сказано в пресс-релизе банка, поступившем в РБК.

Чирилло возглавит блок «Строительство», созданный для консолидированного управления всеми строительными проекта банка.

«Ланфранко Чирилло — всемирно известный архитектор, в портфолио которого множество шедевров. У Ланфранко огромный опыт строительства, отличное чувство стиля. Уверен, что его приход в «Сбер» усилит наше строительное направление и позволит нам построить еще больше качественных, современных и прекрасных объектов, значимых для всей России», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Чирилло известен работой в России с начала 1990-х годов. Он получил гражданство России в 2014 году. Архитектор рассказывал РБК о желании заняться виноделием.

Чирилло подтверждал, что разработал проект курортного комплекса под Геленджиком. Алексей Навальный связывал этот комплекс с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, Путин не пользуется какими-либо объектами в Геленджике и не бывает там.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сообщал сам Владимир Путин.

Бенефициаром курортного комплекса себя назвал бизнесмен Аркадий Ротенберг. «Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат», — объяснял он.

Летом 2022-го в Италии арестовали имущество Чирилло на €141 млн из-за подозрений в налоговых преступлениях, а через год завели дело о контрабанде и подделке документов. Архитектор тогда выразил удивление произошедшим, поскольку 20 лет живет в России, его доход был получен за пределами Италии и, соответственно, не должен был облагаться итальянскими налогами.