«Аэрофлот» опроверг информацию об отмене рейсов из-за нехватки экипажей

Авиаперевозчик заявил, что некоторые рейсы были объединены, а пассажиров предупредили заранее

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Сведения о нехватке экипажей в «Аэрофлоте» не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиаперевозчик подчеркнул, что обладает достаточным количеством экипажей для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме с учетом соблюдения требований по труду и отдыху.

«Авиакомпания по производственным причинам, ввиду высокого оборота воздушных судов, заблаговременно объединила некоторые рейсы и выполняла их в тот же день на самолетах повышенной вместимости. Все пассажиры были заранее проинформированы по контактам, указанным в бронировании, об изменениях в расписании с предложением бесплатного переоформления на объединенные или другие удобные для них рейсы», — сообщил «Аэрофлот» в ответ на публикацию телеграм-канала «Авиаторщина».

Выводы «Авиаторщины» авиакомпания назвала поверхностными и некомпетентными.

«Авиаторщина» сообщила, что «Аэрофлот» за 30 и 31 июля отменил 69 рейсов, которые планировалось отправить из Шереметьево или принять там, а некоторые рейсы перенесли на 1 августа. Телеграм-канал сделал такой вывод, изучив онлайн-табло аэропорта за эти даты.

Собеседники «Авиаторщины» в авиакомпании рассказали, что «Аэрофлот» столкнулся с дефицитом доступных экипажей для укомплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме в пиковый период из-за завершения календарного месяца, когда санитарная норма по налету в 90 часов у многих уже истекла, прежде всего — у пилотов.

Среди прочих были отменены рейсы в Минск, Сочи, Красноярск, Самару, Пермь и Уфу, говорилось в публикации.

В начале июля «Авиаторщина» и Baza сообщали о массовом невыходе бортпроводников «Аэрофлота», в связи с чем перевозчик за два дня отменил более 20 рейсов, а около 330 были задержаны. Собеседник Forbes говорил, что, так как забастовки на транспорте запрещены, бортпроводники идут к врачу, жалуются на плохое самочувствие и берут больничный.

«Информация, распространяемая рядом телеграм-каналов и СМИ, о якобы 1500 больничных листов сотрудников департамента обслуживания на борту не соответствует действительности, что подтверждается документально, и с учетом в разы завышенной цифры является нелепой», — прокомментировали в «Аэрофлоте».