«Аэрофлот» впервые с 2017 года получил прибыль по итогам полугодия

Чистая прибыль «Аэрофлота» за первое полугодие 2024-го составила 35,5 млрд руб. Прибыль за отчетный период зафиксирована впервые с 2017-го. Но компании предстоят расходы на запчасти и двигатели

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» получила чистую прибыль по РСБУ за первое полугодие 2024 года в размере 35,3 млрд рублей против убытка годом ранее. Прибыль, скорректированная на курсовые разницы, составила 24,3 млрд рублей. Выручка за второй квартал выросла на 47,2%, до 166,9 млрд рублей, за полугодие — почти на 52%, до 312 млрд рублей.

«Компания продолжает показывать высокие темпы роста выручки, опережающие темпы роста затрат, благодаря росту объема перевозок и занятости кресел. В первом полугодии и втором квартале 2024 года компания показала исторически максимальные для данных периодов выручку, положительную валовую прибыль, а также впервые с 2017 года — чистую прибыль», — отмечается в сообщении перевозчика.

Пассажирооборот за прошедший период вырос на 32,7%, занятость кресел составила рекордные для первого полугодия 86,9%. Пассажиропоток авиакомпании вырос на 28% в годовом выражении до 14 млн человек, количество выполненных рейсов — на 20,8%, объяснил перевозчик.

В показатель чистой прибыли также вошли более 10 млрд рублей дивидендов от дочерних обществ, уточнили в компании. В 2023 году входящий в группу лоукостер «Победа» получил рекордную чистую прибыль в 21,3 млрд рублей.

Как пояснил РБК источник в перевозчике, курсовые разницы в основном влияют на оценку по выплатам по договорам лизинга самолетов. После выкупа части парка в российскую собственность за период с 2022-го до начала 2024-ого, доля валютных лизинговых обязательств «Аэрофлота» сократилась с более чем 90% до 60%, сообщал в марте директор по связям с инвесторами и рынкам капитала компании Андрей Напольнов. Но часть выплат все еще номинирована в валюте, уточняет источник.

По данным годового отчета «Аэрофлота», в течение 2023 года было завершено страховое урегулирование по 76 судам Boeing и Airbus в парке группы (эти самолеты были в операционном лизинге). Кроме того, 18 лайнеров были выкуплены из финансового лизинга, на который санкции не распространяются. В феврале текущего года было завершено урегулирование еще по 7 самолетам. Парк «Аэрофлота» на конец 2023 года насчитывал 171 судно, всей группы — 349.

Изменение бизнес-модели

Компания также сообщила об изменении своей бизнес-модели. «Аэрофлот» фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных ИТ-систем», — объясняют в компании.

«Конечно, авиакомпания и ранее закупала различные расходные материалы для эксплуатации парка. Это несложные изделия — фильтры, прокладки и так далее. Менять их нужно часто. Но есть другая категория комплектующих, например, те же авиадвигатели. Сейчас доступ к сервису авиадвигателей, мягко говоря, затруднен — их нужно или чинить самим, или отправлять в Иран, но ремонты далеко не всех двигателей освоены у нас в стране и в Иране, — отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Ранее, до введения санкций, наши перевозчики при поломке той или иной детали могли обратиться в западные пулы запчастей и получить аналогичное изделие на время ремонта, прерывая эксплуатацию лайнеров на минимальное время. После санкций доступ к пулам закрыт. И сейчас задача состоит в формировании необходимого объема запасов у себя». Оператором одного из крупнейших в мире пулов подменных запчастей является, например, Lufthansa Technik, услугами которой пользовались и российские авиакомпании, отметил эксперт.

Заемные средства для бизнеса авиаперевозок при текущей ключевой ставке ЦБ просто неподъемны, поэтому «придется максимально залезать в чистую прибыль, чтобы ее реинвестировать», отметил он. «Чем больше удастся потратить из прибыли на то, чтобы сформировать пул собственных запчастей, тем лучше для стабильности авиакомпании. Потому что основной риск для авиаотрасли на сегодня — дефицит провозных емкостей, простои самолетов». Кроме того, впоследствии, при наличии возможности, группа «Аэрофлот» сможет предоставлять подменные запчасти и другим авиакомпаниям, выделив это направление в отдельный бизнес, в мировой практике он вполне рентабелен, добавляет Олег Пантелеев.

Расходы на техобслуживание и ремонты парка выросли у «Аэрофлота» в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, до 32,98 млрд рублей, следует из отчетности. Это объясняется и увеличением налета, и удорожанием стоимости запчастей.

Что касается локализации информационных систем, то «Аэрофлот» еще находится в процесс замены на отечественные аналоги таких продуктов как коммерческая аналитика, анализ динамического ценообразования, система производственной деятельности, система учета хозяйственной деятельности (ранее SAP, теперь «1С»). «Все эти продукты постоянно дорабатываются и изменяются в процессе установки для «Аэрофлота», под конкретные потребности группы», — пояснил собеседник в авиакомпании.

Что говорят аналитики

Тренд, зафиксированный еще в 2023 году (авиакомпания без учета курсовых переоценок получила по итогам года скорректированную чистую прибыль в размере 50,5 млрд руб. против 40,4 млрд руб. скорректированного убытка за 2022 год), продолжился и в начале 2024 года, отмечает старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. «За январь—июнь пассажиропоток увеличился на 28%, при этом пассажиропоток на международных линиях, которые традиционно более маржинальны, вырос на 34%. Кроме этого, рынок характеризовался общим повышением доходных ставок на перевозки», отмечает аналитик. По данным Росстата, c начала года к июню индекс по стоимости авиаперелетов вырос на 28,2%. Средняя цена на один полет в «экономе» в расчете на 1 тыс. км полета в июне составила уже 8473 рубля.

При этом ключевое влияние на годовые результаты перевозчика окажет третий квартал, продолжает Гущин. «Наш прогноз по российскому рынку авиаперевозок не предполагает значительного увеличения количества перевезенных пассажиров в 2024 году по сравнению с прошлым годом», отмечает он. В 2023 году российские авиакомпании перевезли 105 млн человек. В мае власти скорректировали прогноз по пассажиропотоку на фоне сдвижки поставок российских самолетов: предполагается его снижение в текущем году до 98,1 млн человек. При этом «Аэрофлот» может сохранить хорошие финансовые метрики и по итогам года, полагает Гущин.