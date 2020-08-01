Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
Из-за заморозков в марте этого года садоводы в основных регионах, где выращивают яблоки, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, потеряли 60–80% урожая, констатирует Глушков из Национального плодоовощного союза. Ночные заморозки и резкие колебания температур совпали со временем, когда яблони набирали завязи, объясняет Сысоева из «НЭО Центра». Учитывая, что до 80% товарных яблок в России производится в двух регионах, даже умеренное повреждение садов там приводит к выраженным ценовым колебаниям, отметила эксперт. Ущерб от гибели урожая плодовых культур из-за неблагоприятных погодных условий Минсельхоз оценил в 24,3 млн руб., а площадь гибели урожая — в 778,67 га.
Яблоневые сады пострадали от заморозков и в других странах, например в Молдавии, которая для России является крупнейшим поставщиком яблок, производство там в этом году будет тоже меньше.
Заморозки нанесли ущерб всем садоводам Южного и Северо-Кавказского федерального округов, в том числе и агрохолдингу «Степь», который выращивает в год более 30 тыс. т яблок, признает гендиректор компании Андрей Недужко. Другой производитель, входящая в агрохолдинг «АФГ Националь» компания «Южные земли», избежал потерь и рассчитывает собрать урожай согласно плановым показателям — более 20 тыс. т, уверяет руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга Олег Рьянов.
Розничные цены, по словам Недужко, выросли не только из-за погодных передряг, но и из-за роста курса валюты — с июня по середину августа до 70% яблок в ретейле составляет импорт.
Летние сорта, которые отечественные производители собирают первыми и сразу продают, чтобы окупить затраты, во второй половине июня обычно уже начинают появляться в продаже, указывает Глушков. Но в этом году из-за погодных условий сбор летнего яблока сдвинулся примерно на две недели и начался только 25 июня, поэтому поставки импортных фруктов продолжились, что и повлияло на цены, поясняет эксперт.
Прогнозы урожая
В России, по данным Национального плодоовощного союза, в 2019 году были собраны 1,1 млн т семечковых плодов, из которых 90% — это яблоки. Россия импортирует яблоки из других стран — в 2019 году завезли 623 тыс. т. В январе—мае 2020 года уже было завезено 382 тыс. т, основные поставщики — Молдавия и Сербия.
В начале этого года Национальный плодоовощной союз прогнозировал, что по итогам всего 2020 года производство яблок вырастет до 1,2 млн т, но сейчас он уже не кажется реалистичным. Некоторые яблони зацвели снова, но прогнозы об урожае дать пока сложно, отмечает Глушков.
В Минсельхозе уточнили, что по состоянию на 31 июля 2020 года семечковых было собрано 9,5 тыс. т, или 87,6% к аналогичному прошлогоднему показателю. Учитывая весенние заморозки, в этом году рекордного производства плодов Минсельхоз не ожидает и прогнозирует урожай на уровне среднего за последние пять лет — около 1 млн т.
Что будет дальше с ценами
Отечественные плоды появятся на рынке к середине августа, ожидают в «Ленте». Обычно цена на яблоки стабилизируется сразу после сбора нового урожая, сообщил представитель «Магнита».
В России выращиваются преимущественно зимние сорта, которые закладываются на длительное хранение. Период их сбора приходится на август—сентябрь, поэтому пик цен приходится как раз на май—июль, когда прошлогодние запасы уже почти исчерпаны, поясняет Сысоева из «НЭО Центра». Но, по ее словам, осенью 2020 года, даже после увеличения предложения на рынке, оптовые цены на яблоки хотя и снизятся по сравнению с июльскими, но все равно будут на 20–35% выше, чем осенью прошлого года.
Глушков из Национального плодоовощного союза также считает, что цены на зимние сорта могут вырасти в пределах 30% по сравнению с прошлым годом. Учитывая высокий курс иностранной валюты и недобор урожая, к осени цены могут вырасти, не исключает и Недужко. Цены будут зависеть в том числе от объемов и качества европейского урожая, в частности, в Молдавии и Сербии, отметил Рьянов из «АФГ Националь».