Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Цены на яблоки в июне этого года выросли по сравнению с июнем 2019-го почти на 30%. Импортные фрукты подорожали из-за девальвации рубля, а у отечественных садоводов из-за заморозков погибла основная часть урожая

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Увеличение средних розничных цен на яблоки зафиксировал этим летом Росстат. Из его данных следует, что в июне 2020 года 1 кг яблок в рознице стоил в среднем 136 руб., в июне 2019 года — 105,3 руб., а в июне 2018-го — 110,5 руб.

В оптовом звене подорожание отечественной продукции составляет около 20%, до 60–65 руб. за 1 кг, оценивает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию.

В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. Например, популярный сорт «Фуджи» в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал в среднем на 46%, «Гала» — на 44%, «Голден Делишес» — на 38%.

Закупочные цены выросли из-за ограниченного количества продукции на рынке и высокого спроса, утверждает представитель «Ленты», не уточняя, насколько. Спрос на яблоки увеличился еще в разгар пандемии, и в июле в «Ленте» продаются яблоки иностранных производителей — в основном из Чили, Аргентины и ЮАР, их максимальная цена — до 199 руб. за 1 кг. Ежегодно в мае—июле у российских поставщиков заканчиваются запасы яблок в хранилищах, и торговые сети вынуждены переходить на импортные поставки, объяснил представитель крупнейшего по выручке ретейлера «Магнит» и назвал повышение цен на яблоки сезонным.