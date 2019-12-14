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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Несмотря на очередной рекордный урожай, этой осенью в опте резко подорожали яблоки — в октябре рост отпускных цен превысил 45%. Причина — в сохраняющейся зависимости от импорта
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Этой осенью в России по сравнению с прошлым годом существенно поднялась оптовая цена на яблоки, сообщили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр». Обычно эти фрукты дорожают в ноябре, но в этом году отпускные цены начали расти в разгар сезона.

В августе средняя оптовая цена за 1 кг равнялась 56,3 руб., что на 6% больше, чем годом ранее. В сентябре рост год к году составлял уже 26,6%, до 50,2 руб., в октябре — 45,6%, до 50,1 руб., в ноябре — 30%, до 50,9 руб. за 1 кг, следует из данных «НЭО Центра». На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб.

Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК «НЭО Центра» Ксения Безшлях. По ее словам, в среднем их цены в последние три года находятся на одном уровне.

В Краснодарском крае — основном регионе, где в России выращиваются яблоки, оптовые цены в этом году выросли на 10%, подтверждает гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. По его словам, у местных садоводов средняя отпускная цена сейчас равняется 50 руб. за 1 кг, а в прошлом году была на 5 руб. меньше. По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.

В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощном союзе) пока нет данных о ценах за ноябрь. Но в октябре рост был на уровне средних многолетних значений для этого периода, утверждает директор союза Михаил Глушков. По его информации, средние оптовые цены по году, наоборот, снизились и в 2019 году составляли максимум 44 руб. за 1 кг.

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах). По итогам 2019 года производство вырастет еще на 16%, до 1,2 млн т. Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и стран ЕС (крупнейшим поставщиком была Польша).

Отечественные садоводы обеспечивают только 55% потребностей страны, поэтому часть яблок на российский рынок по-прежнему завозят из других стран. В 2019 году потребление яблок в России, согласно прогнозам Плодоовощного союза, составит 1,8 млн т, что будет максимумом с 2013 года. Чтобы покрыть дефицит, из других стран необходимо завезти 623 тыс. т плодов.

Почему дорожают яблоки, в чем особенность выращенных в России фруктов, как изменились цены в рознице и как яблоки конкурируют с бананами — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: яблоки, цены на продукты, продовольственное эмбарго
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