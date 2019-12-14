Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Несмотря на очередной рекордный урожай, этой осенью в опте резко подорожали яблоки — в октябре рост отпускных цен превысил 45%. Причина — в сохраняющейся зависимости от импорта

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Этой осенью в России по сравнению с прошлым годом существенно поднялась оптовая цена на яблоки, сообщили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр». Обычно эти фрукты дорожают в ноябре, но в этом году отпускные цены начали расти в разгар сезона.

В августе средняя оптовая цена за 1 кг равнялась 56,3 руб., что на 6% больше, чем годом ранее. В сентябре рост год к году составлял уже 26,6%, до 50,2 руб., в октябре — 45,6%, до 50,1 руб., в ноябре — 30%, до 50,9 руб. за 1 кг, следует из данных «НЭО Центра». На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб.

Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК «НЭО Центра» Ксения Безшлях. По ее словам, в среднем их цены в последние три года находятся на одном уровне.

В Краснодарском крае — основном регионе, где в России выращиваются яблоки, оптовые цены в этом году выросли на 10%, подтверждает гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. По его словам, у местных садоводов средняя отпускная цена сейчас равняется 50 руб. за 1 кг, а в прошлом году была на 5 руб. меньше. По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.

В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощном союзе) пока нет данных о ценах за ноябрь. Но в октябре рост был на уровне средних многолетних значений для этого периода, утверждает директор союза Михаил Глушков. По его информации, средние оптовые цены по году, наоборот, снизились и в 2019 году составляли максимум 44 руб. за 1 кг.