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Власти усилят контроль за импортом томатов из-за новых вирусов

Россельхознадзор с 20 июля усилит контроль за ввозом томатов и перцев из других стран. Чиновники хотят предотвратить проникновение в Россию новых опасных вирусов овощей, которые могут привести к гибели растений в теплицах
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

С 20 июля поступающие в Россию из-за рубежа томаты и перцы будут проходить дополнительные лабораторные исследования Россельхознадзора. Усиление контроля за ввозом импортных овощей необходимо, чтобы минимизировать риск завоза и распространение в стране нового вируса томатов, следует из письма замруководителя Россельхознадзора Николая Власова в Национальный плодоовощной союз. Письмо есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил директор союза Михаил Глушков.

В письме Россельхознадзора указано, что речь идет о вирусе коричневой морщинистости плодов томатов и вирусе пятнистого увядания томатов. Ведомство, как сообщил его представитель, внимательно следит за ситуацией, и принимает все меры, чтобы не допустить проникновения заболеваний на территорию России: Всероссийский центр карантина растений уже проанализировал фитосанитарный риск этих вирусов и инициировал их включение в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Россельхознадзор, как утверждает его представитель, оперативно подготовит технологическую схему идентификации вирусов, обучит инспекторов, занимающихся отбором проб, а также сотрудников лабораторий.

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Фото: Jack Taylor / Getty Images

С инициативой усилить контроль над импортными овощами выступал Национальный плодоовощной союз. В июне союз направил письмо руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту, в котором просил снизить риск завоза в Россию одного из опаснейших заболеваний томатов — вируса коричневой морщинистости плодов томатов. В письме, с которым ознакомился РБК, говорится, что вирус поражает томаты и перцы. Он может вызывать уменьшение размера плодов, их падение, задержку созревания, потерю естественного цвета и ухудшение качества продукции.

В России случаев вируса пока официально не зарегистрировано, но он может быть занесен с поставками зараженных овощей из других стран — например, он уже обнаружен в Китае, Турции, Доминиканской Республике, Франции, Греции, Италии, Иордании, Мексике, Испании. Поступающие из-за рубежа овощи недорогие: с ноября по май в опте они дешевле отечественных. В случае если эти недорогие овощи будут заражены, их потребление неизбежно приведет к распространению вируса в России, предупреждает Национальный плодоовощной союз. Вирус может легко передаваться из теплицы в теплицу через оборудование или на одежде посетителей, его переносчиками могут быть птицы и шмели. В письме приводились экспертные оценки, согласно которым если этот и аналогичный вирус попадает в промышленную теплицу, то это приводит к полной гибели растений за одну неделю и неизбежному банкротству предприятий.

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Россия развивает собственное производство овощей, но пока еще зависит от поставок из других стран. В прошлом году, по данным Национального плодоовощного союза, на долю импорта пришлось 60% всех продаж томатов и 90% — перцев. В 2019 году из других стран было завезено 558 тыс. т томатов, из них почти треть — из Азербайджана. В тройке крупнейших поставщиков также Турция и Китай. Для сравнения: собственное производство томатов в России по итогам 2019 года составило 543 тыс. т. В этом году, по прогнозам отраслевого союза, оно увеличится до 611 тыс. т.

Перцев в Россию завезли в 2019 году 162 тыс. т, основными поставщиками были Китай, Израиль и Турция.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: томаты, овощи, Россельхознадзор
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