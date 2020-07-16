Власти усилят контроль за импортом томатов из-за новых вирусов

Россельхознадзор с 20 июля усилит контроль за ввозом томатов и перцев из других стран. Чиновники хотят предотвратить проникновение в Россию новых опасных вирусов овощей, которые могут привести к гибели растений в теплицах

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С 20 июля поступающие в Россию из-за рубежа томаты и перцы будут проходить дополнительные лабораторные исследования Россельхознадзора. Усиление контроля за ввозом импортных овощей необходимо, чтобы минимизировать риск завоза и распространение в стране нового вируса томатов, следует из письма замруководителя Россельхознадзора Николая Власова в Национальный плодоовощной союз. Письмо есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил директор союза Михаил Глушков.

В письме Россельхознадзора указано, что речь идет о вирусе коричневой морщинистости плодов томатов и вирусе пятнистого увядания томатов. Ведомство, как сообщил его представитель, внимательно следит за ситуацией, и принимает все меры, чтобы не допустить проникновения заболеваний на территорию России: Всероссийский центр карантина растений уже проанализировал фитосанитарный риск этих вирусов и инициировал их включение в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Россельхознадзор, как утверждает его представитель, оперативно подготовит технологическую схему идентификации вирусов, обучит инспекторов, занимающихся отбором проб, а также сотрудников лабораторий.

С инициативой усилить контроль над импортными овощами выступал Национальный плодоовощной союз. В июне союз направил письмо руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту, в котором просил снизить риск завоза в Россию одного из опаснейших заболеваний томатов — вируса коричневой морщинистости плодов томатов. В письме, с которым ознакомился РБК, говорится, что вирус поражает томаты и перцы. Он может вызывать уменьшение размера плодов, их падение, задержку созревания, потерю естественного цвета и ухудшение качества продукции.

В России случаев вируса пока официально не зарегистрировано, но он может быть занесен с поставками зараженных овощей из других стран — например, он уже обнаружен в Китае, Турции, Доминиканской Республике, Франции, Греции, Италии, Иордании, Мексике, Испании. Поступающие из-за рубежа овощи недорогие: с ноября по май в опте они дешевле отечественных. В случае если эти недорогие овощи будут заражены, их потребление неизбежно приведет к распространению вируса в России, предупреждает Национальный плодоовощной союз. Вирус может легко передаваться из теплицы в теплицу через оборудование или на одежде посетителей, его переносчиками могут быть птицы и шмели. В письме приводились экспертные оценки, согласно которым если этот и аналогичный вирус попадает в промышленную теплицу, то это приводит к полной гибели растений за одну неделю и неизбежному банкротству предприятий.