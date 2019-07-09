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«Росгеологии» удалось сохранить статус единственного поставщика Роснедр
После смены руководителя «Росгеологии» компании удалось сохранить статус единственного поставщика услуг для Роснедр. Новый контракт обеспечит подрядчику почти треть выручки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После смены руководства «Росгеологии» (в апреле 2019 года гендиректором компании стал экс-глава ВЭБа Сергей Горьков) компании удалось подтвердить статус единственного поставщика услуг по геологическому изучению недр для Роснедр сроком на два года — в 2019–2020 годах. Об этом говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева от 3 июля. У РБК есть копия документа, информацию подтвердил представитель «Росгеологии».

Речь идет о работах по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья (нефти и газа), твердых полезных ископаемых (в первую очередь руды и угля), подземных вод (пресных и минеральных), а также по геологическому изучению и оценке минерально-сырьевой базы Мирового океана, следует из распоряжения Медведева. В контракте Роснедр с «Росгеологией» 13 позиций на общую сумму 3,75 млрд руб., следует из приложения к распоряжению.

«Росгеологию» выбрали по итогам рассылки предложений не менее пяти потенциальным подрядчикам, обладающим соответствующим опытом выполнения работ, указано в пояснительной записке к документу. Компания предоставила наиболее низкую цену. Ранее она получала статус единственного поставщика в 2015–2016 и 2017–2018 годах.

Директор по связям с общественностью «Росгеологии» Александр Шадрин подтвердил РБК получение нового контракта Роснедр. По его словам, на контракты в рамках госзаказа приходится более 30% выручки холдинга и примерно такая доля сохранится и в 2019 году. В 2018 году выручка «Росгеологии» составила 28,9 млрд руб., прибыль — чуть больше 400 млн руб., отмечал Горьков. «В этом году мы планируем выручку на уровне 33 млрд руб., то есть мы прогнозируем рост», — уточнил он (цитата по ТАСС). Таким образом, на госконтрактах компания получает около 10 млрд руб. В течение года могут появиться новые распоряжения правительства с новыми контрактами на геологоразведку по госзаказу, это связано с процессом согласования бюджета на эти работы, пояснил РБК Шадрин.

По словам представителя «Росгеологии», задержка с предоставлением ей статуса единственного поставщика (не с начала года, а фактически только сейчас) и контрактной базы связана с документооборотом внутри Роснедр и с процессом смены руководства в «Росгеологии».

По новым правилам исполнитель вправе привлекать субподрядчиков к исполнению госконтрактов, но обязан самостоятельно («Росгеология» как головная структура) выполнить работы на сумму не менее 7% от суммы контракта. В предыдущих распоряжениях правительства не было такого правила, его введение связано с изменением законодательства в марте 2019 года, указывает Шадрин.

Счетная палата 12 марта сообщила, что «Росгеология» с 2016 года нарушала сроки исполнения госконтрактов с Роснедрами. По мнению аудиторов, причиной этого являются как организационные недостатки со стороны Роснедр при заключении договоров, так и со стороны «Росгеологии» при их исполнении. Всего с 2015 года Роснедра заключили с холдингом 234 госконтракта на 70,1 млрд руб., указано в сообщении Счетной палаты. Но на конец 2018 года из них было завершено лишь 108 контрактов на сумму 22,3 млрд руб. В 2018 году холдинг не выполнил контрактов на 4,3 млрд руб., эти деньги возвращены в бюджет.

В 2019 году государство выделит на геологоразведку 21,4 млрд руб. (на 1,4 млрд больше, чем в 2018-м), говорил в июне глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. «За счет средств федерального бюджета на геологоразведку на углеводородное сырье запланировано 14,93 млрд руб., на твердые полезные ископаемые — 6,47 млрд руб.», — уточнил он. А глава Роснедр Евгений Киселев отмечал, что для успешного воспроизводства нефтегазовых запасов ежегодное госфинансирование должно быть увеличено вдвое и составить не менее 40 млрд руб.

РБК направил запрос в Минприроды.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Полина Звездина
Теги: «Росгеология», Роснедра, госконтракт
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