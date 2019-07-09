«Росгеологии» удалось сохранить статус единственного поставщика Роснедр

После смены руководителя «Росгеологии» компании удалось сохранить статус единственного поставщика услуг для Роснедр. Новый контракт обеспечит подрядчику почти треть выручки

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После смены руководства «Росгеологии» (в апреле 2019 года гендиректором компании стал экс-глава ВЭБа Сергей Горьков) компании удалось подтвердить статус единственного поставщика услуг по геологическому изучению недр для Роснедр сроком на два года — в 2019–2020 годах. Об этом говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева от 3 июля. У РБК есть копия документа, информацию подтвердил представитель «Росгеологии».

Речь идет о работах по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья (нефти и газа), твердых полезных ископаемых (в первую очередь руды и угля), подземных вод (пресных и минеральных), а также по геологическому изучению и оценке минерально-сырьевой базы Мирового океана, следует из распоряжения Медведева. В контракте Роснедр с «Росгеологией» 13 позиций на общую сумму 3,75 млрд руб., следует из приложения к распоряжению.

«Росгеологию» выбрали по итогам рассылки предложений не менее пяти потенциальным подрядчикам, обладающим соответствующим опытом выполнения работ, указано в пояснительной записке к документу. Компания предоставила наиболее низкую цену. Ранее она получала статус единственного поставщика в 2015–2016 и 2017–2018 годах.

Директор по связям с общественностью «Росгеологии» Александр Шадрин подтвердил РБК получение нового контракта Роснедр. По его словам, на контракты в рамках госзаказа приходится более 30% выручки холдинга и примерно такая доля сохранится и в 2019 году. В 2018 году выручка «Росгеологии» составила 28,9 млрд руб., прибыль — чуть больше 400 млн руб., отмечал Горьков. «В этом году мы планируем выручку на уровне 33 млрд руб., то есть мы прогнозируем рост», — уточнил он (цитата по ТАСС). Таким образом, на госконтрактах компания получает около 10 млрд руб. В течение года могут появиться новые распоряжения правительства с новыми контрактами на геологоразведку по госзаказу, это связано с процессом согласования бюджета на эти работы, пояснил РБК Шадрин.

По словам представителя «Росгеологии», задержка с предоставлением ей статуса единственного поставщика (не с начала года, а фактически только сейчас) и контрактной базы связана с документооборотом внутри Роснедр и с процессом смены руководства в «Росгеологии».