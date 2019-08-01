Власти Ямала расторгнут договор на стройку самой северной железной дороги

Власти Ямала расторгнут соглашение с группой ВИС о строительстве самой северной железной дороги — Северного широтного хода-2. Они вернут компании затраты на 1 млрд руб. и намерены реализовать проект за 77 млрд руб. как концессию

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа решило расторгнуть соглашение с компанией «ВИС ТрансСтрой», в рамках которого она выступала инвестором строительства железной дороги Бованенково — Сабетта (Северный широтный ход-2, 170 км). Об этом говорится в проекте постановления правительства от 21 июля. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, инициатором расторжения соглашения стала «дочка» группы ВИС, но ее представитель заверил РБК, что решение было принято совместно. По его словам, расходы ВИС по этому проекту составили около 1 млрд руб. Власти Ямала готовы возместить из бюджета все расходы компании, связанные с разработкой проектной и рабочей документации, плату за землю, но не более чем на 937,3 млн руб., говорится в постановлении.

Соглашение с ВИС, предусматривающее государственно-частное партнерство (ГЧП), расторгнуто из-за решения реализовать проект в форме федеральной концессии, сказал РБК представитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Срок заключения концессионного соглашения еще не определен и находится в стадии переговоров, добавил он.

ВИС готова рассмотреть дальнейшее участие в проекте уже в новом формате, передал РБК через пресс-службу председатель совета директоров и совладелец группы Игорь Снегуров.