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Евро/Доллар $1,06 (-4,15%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Бизнес ,  
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Власти Ямала расторгнут договор на стройку самой северной железной дороги
Власти Ямала расторгнут соглашение с группой ВИС о строительстве самой северной железной дороги — Северного широтного хода-2. Они вернут компании затраты на 1 млрд руб. и намерены реализовать проект за 77 млрд руб. как концессию
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа решило расторгнуть соглашение с компанией «ВИС ТрансСтрой», в рамках которого она выступала инвестором строительства железной дороги Бованенково — Сабетта (Северный широтный ход-2, 170 км). Об этом говорится в проекте постановления правительства от 21 июля. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, инициатором расторжения соглашения стала «дочка» группы ВИС, но ее представитель заверил РБК, что решение было принято совместно. По его словам, расходы ВИС по этому проекту составили около 1 млрд руб. Власти Ямала готовы возместить из бюджета все расходы компании, связанные с разработкой проектной и рабочей документации, плату за землю, но не более чем на 937,3 млн руб., говорится в постановлении.

Соглашение с ВИС, предусматривающее государственно-частное партнерство (ГЧП), расторгнуто из-за решения реализовать проект в форме федеральной концессии, сказал РБК представитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Срок заключения концессионного соглашения еще не определен и находится в стадии переговоров, добавил он.

ВИС готова рассмотреть дальнейшее участие в проекте уже в новом формате, передал РБК через пресс-службу председатель совета директоров и совладелец группы Игорь Снегуров.

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Форма ГЧП дает инвестору высокий уровень защиты вложенных средств, в частности, здесь есть гарантия возврата инвестиций, а также прописывается норма доходности, и если она ниже, местная власть компенсирует недостаток, пояснил РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. А в случае с концессией «подушек безопасности» не предусмотрено, добавил он. «Концессионер рискует собственными средствами. Чтобы получить их назад, у него есть период действия самой концессии — за счет взимаемой платы с пользователей услуг за этот срок инвестиции окупаются, однако он также обязуется вносить еще и в местный бюджет ежегодный концессионный платеж — обычно это процент от оборота», — подчеркивает эксперт. В случае с железной дорогой смена формы договора логична, в рамках федеральной концессии большие риски будет нести инвестор, заключил он.

Соглашение о партнерстве по строительству железной дороги, связывающей Бованенково, где находится одно из крупнейших месторождений «Газпрома», с портом Сабетта, вблизи которого НОВАТЭК построил СПГ-завод, правительство Ямала и «ВИС Трансстрой» заключили в конце 2015 года. Этот проект предполагал строительство и эксплуатацию железнодорожной линии. СШХ-2 должен стать продолжением первого Северного широтного хода, который предусматривает строительство моста через Обь с железнодорожными подходами, железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым и моста через Надым, общая протяженность дороги — более 700 км. Реализация проекта позволит сделать СШХ-2 самой северной железной дорогой в России, а Сабетту — самым восточным портом Северного морского пути с подведенной железной дорогой. По оценке Аналитического центра при правительстве, благодаря строительству СШХ-2 грузоотправители смогут экономить 18 млрд руб. в год.

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В феврале 2019 года вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт) в интервью РБК поставил под сомнение загрузку дороги Бованенково — Сабетта. «Мы изучаем вопрос так называемого Северного широтного хода — 2. Привлекательный проект, но пока груза не видим», — сказал он. Позже он поручил проработать этот проект. Изначально его стоимость оценивалась в 113–115 млрд руб., в марте стало известно, что он подешевел почти на 40 млрд руб. — до 73–77 млрд руб.

Автор: Галина Казакулова
Теги: Северный широтный ход, Северный морской путь
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