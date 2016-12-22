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China Tower побила рекорд по сумме IPO за последние два года
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China Tower побила рекорд по сумме IPO за последние два года
Бизнес, 18:10
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China Tower побила рекорд по сумме IPO за последние два года
Очередная китайская компания может побить рекорд стоимости IPO за последние несколько лет. Телекоммуникационный гигант China Tower в ходе первичного публичного размещения акций привлек как минимум $6,9 млрд
Фото: Bobby Yip / Reuters

Государственная китайская корпорация China Tower, оператор и владелец всей инфраструктуры Китая для мобильной и беспроводной связи в этой стране, провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже и получила заявок как минимум на $6,9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Подобную оценку предложения также подтвердили источники Reuters.

Согласно данным Bloomberg, это IPO станет крупнейшим в мире за последние два года. Рекорд 2016 года также принадлежал китайской компании — Почтовому сберегательному банку Китая (Postal Savings Bank of China). Ему удалось привлечь в результате публичного размещения акций $7,6 млрд. Абсолютный рекорд пока принадлежит сервису Alibaba — в 2014 году компания получила в результате IPO $25 млрд.

По некоторым оценкам, превзойти этот показатель в случае первичного публичного размещения акций мог стриминговый сервис Spotify, однако в апреле 2018 года его акции были размещены на бирже в результате прямого публичного размещения (DPO), что не позволяет проводить корректное сравнение результатов. По оценке Forbes, потенциально крупнейшим IPO в истории может стать выход на биржу саудовской нефтекомпании Saudi Aramco. Его объем в 2017 году журнал оценил в $100 млрд.

Ранее Reuters сообщал, что China Tower планирует привлечь на IPO от $8 млрд до $10 млрд.

China Tower была образована путем слияния мобильных операторов China Mobile, China Telecom и China Unicom в 2014 году

Ранее в июле свои акции на Гонконгской бирже разместил производитель смартфонов Xiaomi Corp., который привлек $4,7 млрд. В начале мая Bloomberg оценивал объем возможного размещения в $10 млрд, что сделало бы это IPO крупнейшим с 2014 года. Позднее оценка была снижена.

Авторы: Наталья Демченко, Георгий Тадтаев.
Теги: IPO , Китай
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