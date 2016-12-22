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Xiaomi привлечет на IPO на четверть меньше планировавшегося
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Xiaomi привлечет на IPO на четверть меньше планировавшегося
Бизнес, 13:25
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Xiaomi привлечет на IPO на четверть меньше планировавшегося
Размещение 2,18 млрд ценных бумаг состоится по нижней границе диапазона, что позволит компании привлечь только $4,7 млрд вместо $6,1 млрд
Фото: Reuters

Китайский производитель электроники Xiaomi сможет привлечь $4,7 млрд на IPO на Гонконгской бирже, что на четверть меньше, чем планировала компания, пишет South China Morning Post со ссылкой на банкиров, осведомленных о ходе IPO. Об этом также сообщают Bloomberg и Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, 2,18 млрд акций Xiaomi будут выставлены на торги по нижней границе ценового диапазона, который составлял от 17 до 22 гонконгских долларов. Таким образом, инвесторы оценили Xiaomi в $54 млрд, хотя компания рассчитывала на оценку в $100 млрд. Размещение бумаг пройдет 9 июля.

Xiaomi намеревалась привлечь в ходе листинга $6,1 млрд.

По данным SCMP, компания начала принимать заказы от институциональных инвесторов на прошлой неделе. Покупкой ценных бумаг заинтересовались гонконгский миллиардер Ли Ка-Шин, основатель Alibaba Джек Ма и глава Tencent Ма Хуатэн. Bloomberg также пишет, что поучаствовать в IPO может Джордж Сорос.

Компания закончила первый квартал с чистым убытком в $1,1 млрд. За все восемь лет своего существования компания не демонстрировала прибыли.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Xiaomi , IPO
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