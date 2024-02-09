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В «Самолете» сменится гендиректор

Гендиректор «Самолета» Антон Елистратов уйдет с должности
Пока гендиректором девелопера является Антон Елистратов, он занимает должность с 2019 года. Его сменит Андрей Иваненко, который руководит бизнес-юнитом «Москва»
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Андрей Иваненко
Андрей Иваненко (Фото: РБК)

Гендиректор группы «Самолет» Антон Елистратов покинет пост, сохранив членство в совете директоров группы и долю в компании, сообщили РБК в пресс-службе девелопера.

«Ожидается, что на неделе с 12.02.2024 по инициативе генерального директора Антона Елистратова Совет директоров Группы рассмотрит вопрос о его отставке и назначении новым генеральным директором Группы управляющего партнера и генерального директора «Самолет Москва» Андрея Иваненко, который работает в компании с 2019 года», — говорится в сообщении.

Елистратов стал гендиректором группы «Самолет» в 2019 году. Под его руководством прошло первичное размещение акций компании на Мосбирже, капитализация выросла в четыре раза, достигнув 235 млрд руб.

«Под руководством Антона компания увеличила количество регионов присутствия, значительно расширила команду, продемонстрировав многократный рост EBITDA и капитализации; успешно преодолела крупные кризисные периоды без замедления роста такие, как пандемия COVID-19», — говорится в описании деятельности Елистратова на сайте «Самолета».

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Фото:Shutterstock

Группа «Самолет» занимает первое место в топе застройщиков России. Компания была основана в 2012 году, работу над первым объектом начала в 2014-м. На данный момент реализует проекты не только в столице и Санкт-Петербурге, но и в регионах.

Иваненко — выпускник Киевского политехнического института, также получил степень MBA в бизнес-школе INSEAD. Работал в British American Tobacco и McKinsey & Company. В «Самолете» управляет бизнес-юнитом, включающим все девелоперские проекты компании в московской агломерации.

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