В «Самолете» сменится гендиректор
Гендиректор группы «Самолет» Антон Елистратов покинет пост, сохранив членство в совете директоров группы и долю в компании, сообщили РБК в пресс-службе девелопера.
«Ожидается, что на неделе с 12.02.2024 по инициативе генерального директора Антона Елистратова Совет директоров Группы рассмотрит вопрос о его отставке и назначении новым генеральным директором Группы управляющего партнера и генерального директора «Самолет Москва» Андрея Иваненко, который работает в компании с 2019 года», — говорится в сообщении.
Елистратов стал гендиректором группы «Самолет» в 2019 году. Под его руководством прошло первичное размещение акций компании на Мосбирже, капитализация выросла в четыре раза, достигнув 235 млрд руб.
«Под руководством Антона компания увеличила количество регионов присутствия, значительно расширила команду, продемонстрировав многократный рост EBITDA и капитализации; успешно преодолела крупные кризисные периоды без замедления роста такие, как пандемия COVID-19», — говорится в описании деятельности Елистратова на сайте «Самолета».
Группа «Самолет» занимает первое место в топе застройщиков России. Компания была основана в 2012 году, работу над первым объектом начала в 2014-м. На данный момент реализует проекты не только в столице и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
Иваненко — выпускник Киевского политехнического института, также получил степень MBA в бизнес-школе INSEAD. Работал в British American Tobacco и McKinsey & Company. В «Самолете» управляет бизнес-юнитом, включающим все девелоперские проекты компании в московской агломерации.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько