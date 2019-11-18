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Бизнес ,  
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Руководитель Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов
Потребление мяса в мире может в будущем сократиться наполовину, а молочных продуктов — на 20%, не исключает руководство французской Danone. Причина — люди ищут альтернативу продуктам животного происхождения
Эммануэль Фабер (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Потребление мясных и молочных продуктов в глобальном рационе будет сокращаться, считает председатель совета директоров французской компании Danone Эммануэль Фабер. Об этом он заявил в интервью «РБК Pro».

«Макроэкономические исследования и исследования, связанные со здоровьем, свидетельствуют, что в глобальной диете потребление мяса должно уменьшиться на 50%, а потребление молочных продуктов — на 20%», — сказал Фабер.

Причины употреблять меньше мяса и молока, пояснил Фабер, у каждого поколения разные. Молодые люди сегодня больше озабочены состоянием планеты, а потребители в возрасте 25–35 лет думают не только об экологии, но и о собственном здоровье. Люди старшего возраста, в чьем рационе мясо до сих пор занимало большое место, заботятся прежде всего о своем здоровье, уточнил Фабер.

Современный рацион, указал топ-менеджер Danone, не способствует здоровью человека, а используемые сейчас техники ведения сельского хозяйства приводят к истощению почв и утрате биоразнообразия на планете. «Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать. Если ничего не изменить, мы можем столкнуться с истощением земельных ресурсов и большими рисками при снабжении продовольствием населения планеты», — предупредил Фабер.

Ради здоровья людей и планеты использование продуктов животного происхождения необходимо сокращать, считает Фабер. По его словам, сокращение потребления затронет прежде всего молоко и сыры и меньше коснется кисломолочных продуктов. Такие продукты — неотъемлемая часть рациона человека из-за содержащихся в них аминокислот. Например, казеин, который незаменим для строения организма, человек может получить в основном из кисломолочных продуктов, пояснил собеседник РБК.

Сейчас потребление молочных продуктов в мире, по словам председателя совета директоров Danone, растет примерно на 3% в год за счет рынков Индии, Африки и Китая. Но люди стараются диверсифицировать свою диету и включить туда больше растительной пищи. Есть страны, где до 40% потребителей хотят видеть в своем рационе продукты не только на молочной, но и на растительной основе. Безмолочные продукты могут появиться в уже известных брендах Danone, например, Activia и Actimel, пообещал Фабер.

В будущем Danone, которой растительные продукты приносят сейчас около 15% выручки, намерена утроить их продажи, для чего рассматривает различные инвестиционные возможности в разных странах, в том числе в России. По словам Фабера, у нас Danone хочет производить в качестве альтернативы молоку растительные напитки, а также ферментированные продукты.

В 2018 году средний россиянин, по данным Росстата, потреблял 229 кг молочной продукции в год.

О чем свидетельствует отчетность

В третьем квартале общие продажи Danone упали в натуральном выражении на 1,6%, но выросли в денежном на 3%. Причиной стал упавший спрос, в частности в России, где у потребителей снизился интерес к премиальным йогуртам: из-за этого в СНГ продажи Danone упали в третьем квартале в пределах 4–5%.

Продажи молочных продуктов в России стагнируют третий год подряд, констатировала аналитическая компания Nielsen. За год с мая 2018 по апрель 2019 года россияне стали покупать на 0,4% меньше молочных продуктов в натуральном выражении. Падали прежде всего продажи традиционной молочки — молока, творога, кефира и сметаны.

Параллельно Nielsen зафиксировала рост продаж растительного молока: за годовой период они выросли более чем в 6,5 раза в натуральном выражении (самым популярным продуктом было овсяное молоко). Доля растительной молочной продукции на рынке пока маленькая — менее 1% всего сегмента.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Danone, молочные продукты, потребление, продукты питания
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