Руководитель Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов

Потребление мяса в мире может в будущем сократиться наполовину, а молочных продуктов — на 20%, не исключает руководство французской Danone. Причина — люди ищут альтернативу продуктам животного происхождения

Эммануэль Фабер (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Потребление мясных и молочных продуктов в глобальном рационе будет сокращаться, считает председатель совета директоров французской компании Danone Эммануэль Фабер. Об этом он заявил в интервью «РБК Pro».

«Макроэкономические исследования и исследования, связанные со здоровьем, свидетельствуют, что в глобальной диете потребление мяса должно уменьшиться на 50%, а потребление молочных продуктов — на 20%», — сказал Фабер.

Причины употреблять меньше мяса и молока, пояснил Фабер, у каждого поколения разные. Молодые люди сегодня больше озабочены состоянием планеты, а потребители в возрасте 25–35 лет думают не только об экологии, но и о собственном здоровье. Люди старшего возраста, в чьем рационе мясо до сих пор занимало большое место, заботятся прежде всего о своем здоровье, уточнил Фабер.

Современный рацион, указал топ-менеджер Danone, не способствует здоровью человека, а используемые сейчас техники ведения сельского хозяйства приводят к истощению почв и утрате биоразнообразия на планете. «Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать. Если ничего не изменить, мы можем столкнуться с истощением земельных ресурсов и большими рисками при снабжении продовольствием населения планеты», — предупредил Фабер.

Ради здоровья людей и планеты использование продуктов животного происхождения необходимо сокращать, считает Фабер. По его словам, сокращение потребления затронет прежде всего молоко и сыры и меньше коснется кисломолочных продуктов. Такие продукты — неотъемлемая часть рациона человека из-за содержащихся в них аминокислот. Например, казеин, который незаменим для строения организма, человек может получить в основном из кисломолочных продуктов, пояснил собеседник РБК.