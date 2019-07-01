Власти нашли нарушения при стройке аэропорта Хабаровска фирмой Ротенберга

Ростехнадзор выявил нарушения при реконструкции аэропорта Хабаровска стоимостью 8,3 млрд руб. «Дочку» «Мостотреста» Аркадия Ротенберга может ждать штраф или приостановка деятельности на 90 дней

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Внеплановая выездная проверка Дальневосточного управления Ростехнадзора выявила нарушения при реконструкции и строительстве аэропорта в Хабаровске, исполнитель контракта по которому — «Трансстроймеханизация», «дочка» «Мостотреста» Аркадия Ротенберга. Об этом говорится в материалах проверки, копия которых есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель Ростехнадзора.

Росавиация заключила с «Трансстроймеханизацией» контракт стоимостью 8,3 млрд руб. в августе 2015 года (сейчас из них, по данным сайта госзакупок, оплачено 88% или 7,2 млрд руб.). Он предусматривает модернизацию первой взлетно-посадочной полосы хабаровского аэропорта и примыкающих рулежных дорожек, устройство светосигнального оборудования, реконструкцию перрона и площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, а также строительство очистных сооружений и двух новых аварийно-спасательных станций.

Срок исполнения контракта истек 1 января 2019 года, а на конец первого квартала 2019 года техническая готовность объекта составила 81,8%, говорится в докладе о ходе выполнения федеральных целевых программ.

Проверка проводилась в марте, в ходе нее выяснилось, что была нарушена очередность реконструкции аэродрома: работы по реконструкции коммуникаций были выполнены после начала работ на первой взлетно-посадочной полосе. К тому же, устройство водоотводных и дренажных систем было выполнено с нарушением проекта.

«По результатам проверки 19 марта 2019 года составлен акт и выдано новое предписание об устранении нарушений со сроком исполнения 23 декабря 2019 года, Арбитражным судом Хабаровского края «Трансстроймеханизация» привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за неисполнение раннее выданного предписания», — сообщил РБК представитель Ростехнадзора.