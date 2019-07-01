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Власти нашли нарушения при стройке аэропорта Хабаровска фирмой Ротенберга
Ростехнадзор выявил нарушения при реконструкции аэропорта Хабаровска стоимостью 8,3 млрд руб. «Дочку» «Мостотреста» Аркадия Ротенберга может ждать штраф или приостановка деятельности на 90 дней
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Внеплановая выездная проверка Дальневосточного управления Ростехнадзора выявила нарушения при реконструкции и строительстве аэропорта в Хабаровске, исполнитель контракта по которому — «Трансстроймеханизация», «дочка» «Мостотреста» Аркадия Ротенберга. Об этом говорится в материалах проверки, копия которых есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель Ростехнадзора.

Росавиация заключила с «Трансстроймеханизацией» контракт стоимостью 8,3 млрд руб. в августе 2015 года (сейчас из них, по данным сайта госзакупок, оплачено 88% или 7,2 млрд руб.). Он предусматривает модернизацию первой взлетно-посадочной полосы хабаровского аэропорта и примыкающих рулежных дорожек, устройство светосигнального оборудования, реконструкцию перрона и площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, а также строительство очистных сооружений и двух новых аварийно-спасательных станций.

Срок исполнения контракта истек 1 января 2019 года, а на конец первого квартала 2019 года техническая готовность объекта составила 81,8%, говорится в докладе о ходе выполнения федеральных целевых программ.

Проверка проводилась в марте, в ходе нее выяснилось, что была нарушена очередность реконструкции аэродрома: работы по реконструкции коммуникаций были выполнены после начала работ на первой взлетно-посадочной полосе. К тому же, устройство водоотводных и дренажных систем было выполнено с нарушением проекта.

«По результатам проверки 19 марта 2019 года составлен акт и выдано новое предписание об устранении нарушений со сроком исполнения 23 декабря 2019 года, Арбитражным судом Хабаровского края «Трансстроймеханизация» привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за неисполнение раннее выданного предписания», — сообщил РБК представитель Ростехнадзора.

Эта статья устанавливает два вида наказания, которое может быть назначено исполнителю контракта — штраф в размере 50–100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности компании до 90 суток, сказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. Административный штраф, который в большинстве случаев назначается по нижним пределам (особенно, если неисполнение предписания происходит впервые), представляется для бизнеса более предпочтительным, чем приостановление деятельности, которое может обернуться по-настоящему болезненными последствиями для бесперебойного, функционирования компании, указывает эксперт.

Стоимость работ, необходимых для исполнения контракта, зачастую существенно превышает размер административного штрафа, обращает внимание партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. Тем не менее, определенные риски для компании есть, но только при условии, что допущенное нарушение носит существенный характер и может, например, формировать риски для жизни и здоровья неограниченного круга лиц, имущества или окружающей среды. «В таких случаях, в соответствии все с той же статьей КоАП, может быть принято решение о применении административного приостановления деятельности организации сроком до 90 суток. В этом случае в течение установленного срока организация не сможет исполнять свои обязательства перед заказчиками и инвесторами, что на практике влечет к формированию убытков и, с учетом специфики деятельности застройщиков, может привести к нарушению финансовой устойчивости», — добавляет эксперт.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации, «Трансстроймеханизации» и «Мостотреста».

Это не первые претензии проверяющих органов к «Трансстроймеханизации». Так, в июле 2018 года ФАС признала подрядчика и еще одну компанию виновными в сговоре при реконструкции аэропортов на общую сумму 25 млрд руб. Но компании признали вину, поэтому им должны были снизить штрафы. О том, что ФАС обнаружила сговор при строительстве московского Шереметьево, международных аэропортов в Нижнем Новгороде, Воронеже, Хабаровске, Волгограде и Южно-Сахалинске, стало известно в начале 2018 года.

Автор: Галина Казакулова
Теги: Хабаровск, Аркадий Ротенберг, Мостотрест
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