Рыбаки попросили выделить ₽500 млн на вывоз минтая с Дальнего Востока

Минсельхоз перестал принимать заявки на субсидии для перевозки минтая по железной дороге с Дальнего Востока. Рыбопромышленники просят продлить эту программу, чтобы сохранить потребление этой самой доступной рыбы на прежнем уровне

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) попросила выделить дополнительные средства на программу субсидирования перевозок минтая железнодорожным транспортом в 2022 году. С 30 мая 2022 года Минсельхоз прекратил прием заявок на оформление субсидии из-за отсутствия средств, пишет президент ВАРПЭ Герман Зверев в письме, которое ассоциация направила 1 июня вице-премьеру Виктории Абрамченко и с которым ознакомился РБК.

На сайте Минсельхоза указано, что министерство приостановило согласование заявок на перевозку продукции железнодорожным транспортом «в связи с прогнозируемым исчерпанием лимитов средств федерального бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа». В аппарате вице-премьера уточнили, что предложение о продлении субсидий на перевозку минтая от ВАРПЭ пока не поступало.

Льготный тариф на перевозку минтая правительство ввело в июле 2021 года, после того как у рыбаков возникла проблема с вывозом продукции с Дальнего Востока из-за сокращения экспорта в Китай, который был главным покупателем этой рыбы. Мера должна была увеличить поставки минтая на внутренний рынок и разгрузить холодильные мощности на Дальнем Востоке. Они оказались заполнены, после того как Китай в конце 2020 года закрыл свои порты для российской рыбы после выявления следов COVID-19 на упаковках продукции. Прием российской рыбы китайские порты возобновили только в начале 2022 года.

На возмещение потерь от льготного тарифа правительство выделило РЖД субсидии — они составляли около 6–7 руб. на 1 кг продукции, рассказывали в Росрыболовстве. Благодаря господдержке за пять месяцев 2022 года из Владивостока в другие регионы России было вывезено более 70 тыс. т продукции из минтая — в пять раз больше, чем за четыре месяца 2021 года, до начала действия субсидии, указывает ВАРПЭ.

Самая доступная рыба Минтай — основной вид рыбы, который добывается в России. В 2021 году общий улов на Дальнем Востоке составил 3,5 млн т водных биоресурсов, из них почти половина (1,7 млн т) — минтай, сообщало Росрыболовство. За четыре месяца 2022 года рыбаки выловили и поставили на внутренний рынок 167 тыс. т минтая — на 34% больше, чем годом ранее (речь идет о продукции, которая была отгружена во Владивосток, откуда она потом поставляется в другие регионы), отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Отмена субсидирования железнодорожных перевозок в ситуации, когда цены на минтай снижаются, но на перевозку рыбной продукции по железной дороге сохраняются высокие тарифы, «резко ухудшает экономические условия для увеличения поставок рыбопродукции на внутренний рынок», отмечается в письме ассоциации.

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Доля доставки в цене минтая «весьма существенна», и субсидия позволит увеличить объемы поставок и повлияет на ситуацию на внутреннем рынке. Отечественный минтай может потенциально заместить поставки импортной рыбы, например мороженого филе пангасиуса, тилапии, мерлузовых и мороженой белой рыбы, которых в 2021 году было завезено в Россию около 60 тыс. т, добавляет Алексей Буглак.

ВАРПЭ просит выделить на субсидирование перевозки минтая по железной дороге дополнительно 500 млн руб. из федерального бюджета. По оценкам ассоциации, эти средства позволят до конца 2022 года вывезти с Дальнего Востока 70 тыс. т продукции из минтая, что даст возможность компенсировать снижение импортных поставок рыбы и сохранить на уровне 2021 года среднее потребление рыбной продукции на душу населения.

Импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35% по сравнению с прошлым годом, прогнозировала ранее Ассоциация добытчиков минтая. В Росрыболовстве снижение импорта связывали с вводимыми в отношении России санкциями со стороны недружественных стран.

В Минсельхозе РБК сообщили, что министерство прорабатывает вопрос о возобновлении приема заявок на предоставление льготного железнодорожного тарифа, в том числе на перевозку минтая и филе минтая с Дальнего Востока. РБК направил запрос в Росрыболовство.