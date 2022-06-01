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Бизнес ,  
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Рыбаки попросили выделить ₽500 млн на вывоз минтая с Дальнего Востока

Рыбопромышленники попросили выделить ₽0,5 млрд на перевозку минтая с Дальнего Востока
Минсельхоз перестал принимать заявки на субсидии для перевозки минтая по железной дороге с Дальнего Востока. Рыбопромышленники просят продлить эту программу, чтобы сохранить потребление этой самой доступной рыбы на прежнем уровне
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) попросила выделить дополнительные средства на программу субсидирования перевозок минтая железнодорожным транспортом в 2022 году. С 30 мая 2022 года Минсельхоз прекратил прием заявок на оформление субсидии из-за отсутствия средств, пишет президент ВАРПЭ Герман Зверев в письме, которое ассоциация направила 1 июня вице-премьеру Виктории Абрамченко и с которым ознакомился РБК.

На сайте Минсельхоза указано, что министерство приостановило согласование заявок на перевозку продукции железнодорожным транспортом «в связи с прогнозируемым исчерпанием лимитов средств федерального бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа». В аппарате вице-премьера уточнили, что предложение о продлении субсидий на перевозку минтая от ВАРПЭ пока не поступало.

Льготный тариф на перевозку минтая правительство ввело в июле 2021 года, после того как у рыбаков возникла проблема с вывозом продукции с Дальнего Востока из-за сокращения экспорта в Китай, который был главным покупателем этой рыбы. Мера должна была увеличить поставки минтая на внутренний рынок и разгрузить холодильные мощности на Дальнем Востоке. Они оказались заполнены, после того как Китай в конце 2020 года закрыл свои порты для российской рыбы после выявления следов COVID-19 на упаковках продукции. Прием российской рыбы китайские порты возобновили только в начале 2022 года.

На возмещение потерь от льготного тарифа правительство выделило РЖД субсидии — они составляли около 6–7 руб. на 1 кг продукции, рассказывали в Росрыболовстве. Благодаря господдержке за пять месяцев 2022 года из Владивостока в другие регионы России было вывезено более 70 тыс. т продукции из минтая — в пять раз больше, чем за четыре месяца 2021 года, до начала действия субсидии, указывает ВАРПЭ.

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Самая доступная рыба

Минтай — основной вид рыбы, который добывается в России. В 2021 году общий улов на Дальнем Востоке составил 3,5 млн т водных биоресурсов, из них почти половина (1,7 млн т) — минтай, сообщало Росрыболовство.

За четыре месяца 2022 года рыбаки выловили и поставили на внутренний рынок 167 тыс. т минтая — на 34% больше, чем годом ранее (речь идет о продукции, которая была отгружена во Владивосток, откуда она потом поставляется в другие регионы), отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Отмена субсидирования железнодорожных перевозок в ситуации, когда цены на минтай снижаются, но на перевозку рыбной продукции по железной дороге сохраняются высокие тарифы, «резко ухудшает экономические условия для увеличения поставок рыбопродукции на внутренний рынок», отмечается в письме ассоциации.

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Доля доставки в цене минтая «весьма существенна», и субсидия позволит увеличить объемы поставок и повлияет на ситуацию на внутреннем рынке. Отечественный минтай может потенциально заместить поставки импортной рыбы, например мороженого филе пангасиуса, тилапии, мерлузовых и мороженой белой рыбы, которых в 2021 году было завезено в Россию около 60 тыс. т, добавляет Алексей Буглак.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

ВАРПЭ просит выделить на субсидирование перевозки минтая по железной дороге дополнительно 500 млн руб. из федерального бюджета. По оценкам ассоциации, эти средства позволят до конца 2022 года вывезти с Дальнего Востока 70 тыс. т продукции из минтая, что даст возможность компенсировать снижение импортных поставок рыбы и сохранить на уровне 2021 года среднее потребление рыбной продукции на душу населения.

Импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35% по сравнению с прошлым годом, прогнозировала ранее Ассоциация добытчиков минтая. В Росрыболовстве снижение импорта связывали с вводимыми в отношении России санкциями со стороны недружественных стран.

В Минсельхозе РБК сообщили, что министерство прорабатывает вопрос о возобновлении приема заявок на предоставление льготного железнодорожного тарифа, в том числе на перевозку минтая и филе минтая с Дальнего Востока. РБК направил запрос в Росрыболовство.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
рыбаки минтай Дальний Восток субсидии
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