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Вымогателя €3 млн у Якобашвили приговорили к пяти с половиной годам

Бизнесмен Олег Покровский признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания по другому уголовному делу. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Давид Якобашвили
Давид Якобашвили (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима бизнесмена Олега Покровского, сообщил «Коммерсантъ». Его признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) — попытке получить €3 млн у основателя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили.

«Коммерсантъ» называет Покровского директором по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль», но там РБК ранее заявляли, что «сотрудником компании Покровский О.И. не является и никогда не являлся».

Уголовное дело судья Марина Сырова рассмотрела единолично в особом порядке за один день, так как Покровский полностью признал вину и заявил о раскаянии.

Дело Покровского связано со сделкой между ООО «Арендком» и ЗАО «Квартал» (Якобашвили — акционер последнего) об отступных в виде недвижимости по договору займа от марта 2017 года. В «Арендкоме» заявили, что экс-гендиректор подписал это соглашение под угрозой насилия со стороны руководства «Квартала». По версии следствия, Покровский в ходе судебного процесса предложил Якобашвили, с которым они были знакомы, помощь в решении этого вопроса в УМВД по ЦАО. «Квартал» и «Юридическое бюро» Покровского заключили договор о юридическом консультировании. Якобашвили заплатил €200 тыс., но подвижек в уголовном деле не последовало. Тогда бизнесмен заподозрил обман и обратился в ФСБ.

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Давид Якобашвили

Покровского задержали в ходе оперативного эксперимента в феврале прошлого года. На организованной правоохранительными органами встрече он получил €15 тыс. и муляж €2 млн.

Позднее выяснилось, что Покровского осенью 2020 года уже осудили на три года условно за аналогичное преступление.

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Предприниматель заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания против бывшего следователя управления СК по Северно-Западному округу Москвы Алексея Неснова, который вел дело против соучредителей ИТ-компании Merlion, а затем сам стал фигурантом уголовного дела. Покровский заявил, что он, следователь и бизнесмен Кирилл Качур решили добиться от соучредителя АО «Торговый дом ВВК» Андрея Енина выплаты $1,65 млн за непривлечение к уголовной ответственности по делу Merlion. Эта сумма была передана через Покровского. Неснов и Качур скрылись за границей. Покровский, вероятно, выступит в этом деле свидетелем обвинения.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Давид Якобашвили вымогательство
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