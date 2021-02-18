СМИ узнали о деле о попытке обмана основателя «Вимм-Билль-Данн» на $3 млн

Давид Якобашвили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество. По версии обвинения, он предлагал за $3 млн оказать покровительство основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили в деле о мошенничестве, в котором фигурирует компания, акционером которой он является, сообщает «Коммерсантъ».

Дело связано со сделкой между ООО «Арендком» и ЗАО «Квартал» об отступных в виде недвижимости по договору займа, датированному мартом 2017 года. Якобашвили является акционером ЗАО «Квартал». По версии главы «Арендкома», это соглашение было подписано экс-гендиректором компании под угрозой применения насилия со стороны руководства ЗАО «Квартал». Кроме того, во время переговоров бывший глава компании был введен в заблуждение. В ходе судебного процесса к Якобашвили обратился его знакомый Олег Покровский, и сообщил, что может помочь с решением вопроса в УМВД по ЦАО, поскольку в руководстве УМВД у него есть друзья. За $3 млн он обещал покровительство Якобашвили.

РБК направил запрос Давиду Якобашвили.

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