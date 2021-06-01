«Аэрофлот» назвал основное препятствие для авиации во время пандемии
Главным тормозом для авиационной отрасли остается рост цен на авиационное топливо, заявил замгендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин на телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.
«Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой основной «встречный ветер» для отрасли на фоне ограничений из-за пандемии», — цитирует Чиханчина «Интерфакс».
В IV квартале прошлого года стоимость тонны топлива для «Аэрофлота» была на уровне 31,5 тыс. руб., следует из презентации к конференции. В I квартале цена поднялась до 35,9 тыс. руб., а в апреле — до 39,7 тыс., что почти на 6% больше, чем годом ранее.
В авиакомпаниях уже не первый месяц жалуются на рост цен. В августе 2020 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») сообщила, что обратилась в Минтранс с просьбой проверить обоснованность роста цен на топливо в российских аэропортах. Со ссылкой на результаты тендеров, проведенных авиакомпаниями, АЭВТ сообщила, что цены на керосин по сравнению с июлем выросли:
- в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;
- в Красноярске — на 48,6%;
- в Краснодаре — на 48,4%;
- в Жуковском (Московский авиаузел) — на 36%;
- в Домодедово (Московский авиаузел) — на 33,4%;
- в Иркутске — на 28,1%;
- в Благовещенске — на 21,1%;
- во Владивостоке — на 20,4%;
- в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.