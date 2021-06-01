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«Аэрофлот» назвал основное препятствие для авиации во время пандемии

В авиакомпаниях снова жалуются на рост цен на топливо, который во время ограничений из-за коронавирусной инфекции остается главной проблемой перевозчиков
«Аэрофлот» AFLT ₽71,04 +1,4% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главным тормозом для авиационной отрасли остается рост цен на авиационное топливо, заявил замгендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин на телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

«Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой основной «встречный ветер» для отрасли на фоне ограничений из-за пандемии», — цитирует Чиханчина «Интерфакс».

В IV квартале прошлого года стоимость тонны топлива для «Аэрофлота» была на уровне 31,5 тыс. руб., следует из презентации к конференции. В I квартале цена поднялась до 35,9 тыс. руб., а в апреле — до 39,7 тыс., что почти на 6% больше, чем годом ранее.

В авиакомпаниях уже не первый месяц жалуются на рост цен. В августе 2020 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») сообщила, что обратилась в Минтранс с просьбой проверить обоснованность роста цен на топливо в российских аэропортах. Со ссылкой на результаты тендеров, проведенных авиакомпаниями, АЭВТ сообщила, что цены на керосин по сравнению с июлем выросли:

  • в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;
  • в Красноярске — на 48,6%;
  • в Краснодаре — на 48,4%;
  • в Жуковском (Московский авиаузел) — на 36%;
  • в Домодедово (Московский авиаузел) — на 33,4%;
  • в Иркутске — на 28,1%;
  • в Благовещенске — на 21,1%;
  • во Владивостоке — на 20,4%;
  • в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо
Бизнес
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В мае 2021 года замглавы S7 Group Дмитрий Куделькин заявил, что из-за роста цен на топливо дополнительные расходы авиакомпаний при сохранении котировок на уровне марта могут составить 70 млрд руб. в год. Но дополнительные расходы могут оказаться выше, поскольку керосин продолжает дорожать. Например, в мае цены в аэропортах Краснодарского края выросли более чем на 10% по сравнению с мартом и на 20–22% — c началом года.

В других крупных аэропортах России стоимость авиатоплива в мае также поднялась примерно на 20% к январю: в Домодедово рост цен составил 18%, в Шереметьево — 22–26%, в Пулково — 20%. В Астрахани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нальчике, Архангельске, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Тюмени, Сургуте стоимость авиакеросина увеличилась на 19–21%.

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Авиакомпании опасаются дальнейшего роста цен на топливо. ФАС рекомендовала авиакомпаниям закупать топливо на бирже, это обеспечит прямую цепочку «производитель — потребитель». «Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее. Это один из способов сдерживания цен», — отметил представитель ФАС. Однако в этом случае перевозчикам придется создать логистический бизнес для доставки топлива в аэропорты.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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