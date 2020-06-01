Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан

Плавучий СПГ-терминал «Газпрома» «Маршал Василевский», который предназначен для снабжения газом Калининградской области, направился в Индийский океан. Ранее «Газпром» сдавал этот терминал в аренду австрийской OMV и трейдеру Gunvor

Плавучее регазификационное судно «Маршал Василевский» (Фото: «Газпром флот»)

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан. Это следует из данных сайта Marinetraffic.

Еще в начале января судно находилось в порту приписки в Калининграде, а 5 мая вышло из бельгийского порта Зебрюгге.

«Маршал Василевский» должен прибыть в один из портов Индийского океана, следует из данных Marinetraffic. По данным на 1 июня, судно находится в Аравийском море неподалеку от берега Индии в районе города Сурат. Но другие подробности в данных портала не указываются.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

«Маршал Василевский», построенный в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries, предназначен для снабжения Калининграда СПГ и его газовой безопасности в случае прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран. Этот терминал способен принимать 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. Объем хранения судна — 170 тыс. куб. м. Этот терминал был запущен в феврале 2019 года в присутствии президента Владимира Путина, создание альтернативной системы газоснабжения Калининграда обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб.