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Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан

Плавучий СПГ-терминал «Газпрома» «Маршал Василевский», который предназначен для снабжения газом Калининградской области, направился в Индийский океан. Ранее «Газпром» сдавал этот терминал в аренду австрийской OMV и трейдеру Gunvor
Газпром GAZP ₽198 -0,98% Купить
Плавучее регазификационное судно «Маршал Василевский»
Плавучее регазификационное судно «Маршал Василевский» (Фото: «Газпром флот»)

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан. Это следует из данных сайта Marinetraffic.

Еще в начале января судно находилось в порту приписки в Калининграде, а 5 мая вышло из бельгийского порта Зебрюгге.

«Маршал Василевский» должен прибыть в один из портов Индийского океана, следует из данных Marinetraffic. По данным на 1 июня, судно находится в Аравийском море неподалеку от берега Индии в районе города Сурат. Но другие подробности в данных портала не указываются.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

«Маршал Василевский», построенный в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries, предназначен для снабжения Калининграда СПГ и его газовой безопасности в случае прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран. Этот терминал способен принимать 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. Объем хранения судна — 170 тыс. куб. м. Этот терминал был запущен в феврале 2019 года в присутствии президента Владимира Путина, создание альтернативной системы газоснабжения Калининграда обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб.

Однако в 2019 году «Газпром» сдал плавучий терминал в аренду австрийской OMV, поэтому он перевозил для нее СПГ с завода Sabine Pass в США в Испанию. После окончания контракта, по данным источников РБК и Reuters среди трейдеров, судно был пересдано в аренду трейдеру Gunvor в ноябре 2019 года с возможностью продления срока аренды на рыночных условиях. РБК направил запросы представителю Gunvor и индийской GAIL, которая закупает СПГ у «Газпрома».

Контракт с Индией

В октябре 2012 года дочерняя структура «Газпрома» Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязывающий договор о поставках индийской GAIL 2,5 млн т СПГ в год (эквивалентно 3,5 млрд куб. м в год) в течение 20 лет. В рамках этого контракта первая партия СПГ была поставлена в Индию в марте 2018 года.

Сдача «Маршала Василевского» в аренду в очередной раз объясняется тем, что Калининграду пока не нужен морской СПГ-терминал и «Газпром» перенес сроки запуска своего малотоннажного завода СПГ на компрессорной станции «Портовая» (связана с газопроводом «Северный поток») в Выборгском районе Ленобласти, а плавучее судно должно было использоваться как хранилище для нужд этого завода, говорил ранее РБК собеседник в «Газпроме». О переносе сроков запуска завода заявил летом 2019 года начальник управления «Газпрома» Кирилл Неуймин. По его словам, новое производство стоимостью 126 млрд руб. будет запущено в 2020 году.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгения Кузнецова
Теги: СПГ, Калинградская область, «Газпром»
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