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Основатель Alibaba Джек Ма стал профессором в Токийском университете

Основатель Alibaba Джек Ма стал приглашенным профессором в Токийском университете
Джек Ма, который в конце марта вернулся в Китай, является приглашенным профессором в колледже при Токийском университете. Он читает лекции по менеджменту и запуску бизнеса
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Джек Ма
Джек Ма (Фото: Reuters)

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Group Джек Ма (состояние, по оценке Forbes, $23,7 млрд) получил должность приглашенного профессора в колледже при Токийском университете, сообщает Reuters со ссылкой на заявление вуза.

Контракт колледжа с Джеком Ма закончится в октябре, но он будет продлеваться ежегодно. Предприниматель будет читать лекции по менеджменту и запуску бизнеса и консультировать студентов по темам исследований.

Настоящее имя Джека Ма — Ма Юнь. В конце 1990-х он основал компанию Alibaba, которая сначала не приносила доходов, но, получив крупные инвестиции, стала активно развиваться. Одним из ее проектов стал интернет-магазин AliExpress. В 2019-м Джек Ма оставил руководство Alibaba.

Еще одна компания Джека Ма — финансовая Ant Group.

В 2020-м бизнесмен выступил с критикой политики китайских властей. После этого его Ant Group не смогла выйти на биржи. Позднее Джек Ма покинул КНР. Financial Times писала, что во время отъезда на фоне «суровых мер» китайских властей предприниматель некоторое время жил в Токио.

В конце марта 2023-го предприниматель вернулся на родину после года отсутствия. По данным источников The Wall Street Journal, незадолго до этого с Джеком Ма связывались экс-чиновники Коммунистической партии Китая и коллеги-магнаты. Они говорили, что бизнесмену следует приехать назад в КНР и внести свой вклад в развитие страны. 

Bloomberg также сообщал, что китайские власти пытались убедить предпринимателя вернуться и помочь продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джек Ма Токио Университет Alibaba
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